من دورس إلى كسروان الفتوح.. فعاليات محلية تدين الإساءة للراعي

دان مجلس بلدية دورس حملات الإساءة والافتراء التي طالت البطريرك الماروني "، مؤكدا في بيان "رفضه القاطع لأي مس بالقيم الدينية الإسلامية والمسيحية والإنسانية والوطنية التي تشكل أساس العيش المشترك في ".







ودعا إلى "الالتزام بأقصى درجات المسؤولية والامتناع عن تجاوز الخطوط الحمر حفاظاً على الوحدة الوطنية"، معتبرا أن "بكركي وسيدها خط الدفاع الأول عن لبنان وحريته وسيادته واستقلاله، ونرفض أي إساءة لأي من المراجع الدينية من جميع الأطياف".







وختم: "سلاحنا هو الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين،، ونطالب الدولة بمحاسبة كل من يسيء إلى رجال الدين. حمى الله لبنان من كل فتنة، ولعن من يحاول إيقاظها".

أيضاً، أعربت رابطة مختاري كسروان والفتوح عن استنكارها الشديد وإدانتها الكاملة لما صدر من تهجم وإساءة بحق البطريرك "لما تمثله مرجعية بكركي على الصعيد الوطني والدور التاريخيّ في الحفاظ على وحدة لبنان وصيغة العيش المشترك".







وقالت في بيان: "إن التعرض للمقامات الدينية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان يشكل مساسا برموز وطنية وخروجا عن أصول التخاطب ونسفا بالقيم التي تحكم الخطاب السياسي والمسؤول".







وأكدت وقوفها إلى جانب البطريركية المارونية في دورها الوطني الجامع .