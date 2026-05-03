تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من دورس إلى كسروان الفتوح.. فعاليات محلية تدين الإساءة للراعي

Lebanon 24
03-05-2026 | 05:13
A-
A+
من دورس إلى كسروان الفتوح.. فعاليات محلية تدين الإساءة للراعي
من دورس إلى كسروان الفتوح.. فعاليات محلية تدين الإساءة للراعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دان مجلس بلدية دورس حملات الإساءة والافتراء التي طالت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي"، مؤكدا في بيان "رفضه القاطع لأي مس بالقيم الدينية الإسلامية والمسيحية والإنسانية والوطنية التي تشكل أساس العيش المشترك في لبنان".



ودعا إلى "الالتزام بأقصى درجات المسؤولية والامتناع عن تجاوز الخطوط الحمر حفاظاً على الوحدة الوطنية"، معتبرا أن "بكركي وسيدها خط الدفاع الأول عن لبنان وحريته وسيادته واستقلاله، ونرفض أي إساءة لأي من المراجع الدينية من جميع الأطياف".



وختم: "سلاحنا هو الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين،، ونطالب الدولة بمحاسبة كل من يسيء إلى رجال الدين. حمى الله لبنان من كل فتنة، ولعن من يحاول إيقاظها".
 
 
أيضاً، أعربت رابطة مختاري كسروان والفتوح عن استنكارها الشديد وإدانتها الكاملة لما صدر من تهجم وإساءة بحق البطريرك الراعي "لما تمثله مرجعية بكركي على الصعيد الوطني والدور التاريخيّ في الحفاظ على وحدة لبنان وصيغة العيش المشترك".



وقالت في بيان: "إن التعرض للمقامات الدينية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان يشكل مساسا برموز وطنية وخروجا عن أصول التخاطب ونسفا بالقيم التي تحكم الخطاب السياسي والمسؤول".



وأكدت وقوفها إلى جانب البطريركية المارونية في دورها الوطني الجامع .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس كنائس الشرق الأوسط دان الإساءة للراعي: لاحترام كافة المقامات الدينية
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 15:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرابطة المارونية: لتوقيف ومحاسبة المسؤولين عن الاساءة للراعي
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 15:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد بلديات كسروان–الفتوح: نحن "الضامن" للأمن والخدمات في هذه المرحلة
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 15:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة آل كرم تستنكر الإساءة إلى الراعي: ما حصل مرفوض ويمس رمزاً وطنياً
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 15:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

المسيحيين

المسيحية

بطريركية

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-05-03
Lebanon24
07:44 | 2026-05-03
Lebanon24
07:35 | 2026-05-03
Lebanon24
07:30 | 2026-05-03
Lebanon24
07:23 | 2026-05-03
Lebanon24
07:20 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24