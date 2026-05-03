بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يدمر مسارًا تحت الأرض بطول نحو 80 مترًا في الجنوب

#عاجل ‼️شاهدوا توثيقًا من جنوب : قوات اللواء 401 دمّرت مسارًا تحت أرضي بطول نحو 80 مترًا



— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) May 3, 2026

أضافت: "تواصل قوات المجموعة القتالية التابعة للواء 401، بقيادة الفرقة 146، العمل جنوب الأمامي بهدف إزالة التهديدات عن مواطني ".تابعت: "وقد عثرت القوات على مسار تحت أرضي بطول نحو 80 مترًا، يضم عدة غرف مكوث كانت تُستخدم من قبل . وبعد التحقيق وجمع المعطيات، تم تدمير المسار بواسطة قوات الهندسة".ختمت: "سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل ضد التهديدات الموجهة إلى مواطني إسرائيل وقواته، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي".