خمسة جرحى في صريفا من بينهم أربعة مسعفين

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن خمسة مواطنين أصيبوا بجروح في غارات العدو على بلدة ، من بينهم أربعة من مسعفي الهيئة الصحية أصيبوا في غارة وقعت بجانب مركزهم.



تجدد الوزارة شجبها هذه الاستهدافات المتكررة وتذكر بما تتضمنه المادة 19 من اتفاقية حول ضرورة التحقق من ان المنشآت الطبية بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات في مناطق النزاع، في حين أن ما يحصل هو العكس تماما.

