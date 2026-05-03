خلف: لاعتماد منطق الإنقاذ بدل المواجهة والتصعيد

شدد النائب في بيان، على أن "الصمت لم يعد مقبولاً ولا التردد مبرَّراً، في وجه هذا الانزلاق الخطير، بحيث ينحدر بعض ضعاف النفوس إلى لغة الشتم والتعرّض للرموز بهدف تأجيج مشاعر الكراهية والحقد". وقال: "نحن أمام خطر تلاشي ما تبقّى من نسيجنا الوطني، وأمام واقع قد ينفلت في أي لحظة إذا لم يُضبط بحكمة ومسؤولية".

أضاف: "من هنا، أؤيد عقد قمة روحية بشكل عاجل وطارئ، تؤكد خلالها القيادات على العيش معاً ونبذ أي انقسام، وتشكل مدخلاً لإعادة تجديد وتثبيت بما يحفظ وحدة البلاد ويصون الشراكة بين أبنائها. فتُعيد تهدئة النفوس، وتخفّف الاحتقان، وتوجّه نداءً واضحاً وصريحاً إلى السياسيين والإعلاميين وجميع المواطنين: كفى تحريضاً، كفى لعباً على أوتار الخوف والانقسام، وليتجه السياسيون فوراً إلى منطق الإنقاذ بدل الاستمرار في منطق المواجهة والتصعيد".

وختم: "هذا ليس وقت المواقف الإعلامية ولا البيانات الفضفاضة الفارغة، بل ساعة الامتحان وساعة تحمّل المسؤوليات. فلنكن جميعاً على قدر هذه المسؤولية".