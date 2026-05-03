خلال الأسبوع الماضي.. الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على أكثر من 100 وسيلة قتالية لحزب الله (فيديو)

#عاجل ‼️خلال الأسبوع الماضي: قوات اللواء 401 عثرت على أكثر من 100 وسيلة قتالية تابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان



⭕️خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عملت قوات اللواء 401 بقيادة الفرقة 146 في منطقة رشّاف جنوب لبنان، وعثرت على نحو 20 صاروخًا تابعًا لحزب الله الإرهابي.



⭕️إلى جانب… pic.twitter.com/yJcLJdKET3 — Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) May 3, 2026

أضاف: "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عملت قوات اللواء 401 بقيادة الفرقة 146 في منطقة رشّاف جنوب ، وعثرت على نحو 20 صاروخًا تابعًا لحزب الله. إلى جانب ذلك، عثرت القوات على مخازن لوسائل قتالية، شملت أســ.ــلحة من نوع كلاشنيكوف، وأسلحة قنص، ومعدات قتالية إضافية كانت مخصصة لاستهداف قوات الجيش الاسرائيلي ومواطني ".تابع: "كما أنه، في إطار عدة عمليات مركّزة خلال الأسبوع الماضي، عثرت القوات على أكثر من 100 وسيلة قتالية تابعة لحزب الله. أمس (السبت)، رصدت قوات الفرقة 146 مخربين من كانوا يعملون على نقل وسائل قتالية بواسطة مركبة قرب قوات الجيش الاسرائيلي. وفي عملية إغلاق سريع للدائرة، قام سلاح الجو بمهاجمة العناصر والقضاء عليهم بتوجيه من قوات الفرقة.سيواصل الجيش الاسرائيلي العمل ضد التهديدات الموجهة إلى مواطني إسرائيل وقواته، وذلك وفقًا لتوجيهات المستوى السياسي".