ميقاتي خلال لقائه الخير: العفو العام بات ضرورة في هذه المرحلة

إستقبل النائب في دارته وبحث معه في المناقشات الجارية في مجلس النواب بشأن اقتراح .



وفي خلال الاجتماع، بحث والنائب الخير عدة نقاط ينبغي ادراجها في صلب اقتراح القانون لتحصينه وطنيا واخلاقيا وقانونيا، منعا لاي تأويلات خاطئة.



وتم الاتفاق على عرض هذه الاقتراحات ضمن المناقشات الجارية في اللجان النيابية.



وأكد الرئيس ان العفو العام بات ضرورة في هذه المرحلة لمعالجة تداعيات حقبة مؤلمة من تاريخ الوطن، اضافة الى حل ازمة يشهدها منذ سنوات وهي اكتظاظ السجون بمئات الموقوفين على ذمة التحقيق او من دون محاكمات او بلغت مدة توقيفهم اكثر من العقوبة التي يستحقها جرمهم.





