تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نادي الصحافة حيا مَن دفعوا دماءهم ثمناً للكلمة الحرة

Lebanon 24
03-05-2026 | 10:53
A-
A+
نادي الصحافة حيا مَن دفعوا دماءهم ثمناً للكلمة الحرة
نادي الصحافة حيا مَن دفعوا دماءهم ثمناً للكلمة الحرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حيا نادي الصحافة، في بيان، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، "جميع الصحافيين والصحافيات الذين دفعوا أرواحهم ودماءهم ثمناً للكلمة الحرة والعمل المهني، على أمل ألا تتكرر هذه التجارب المؤلمة، إن في الداخل أو جراء اعتداءات إسرائيلية".

وتوقف "بقلق بالغ عند تصاعد موجة الإرهاب الفكري والتهديدات بالتصفية الجسدية وحملات التخوين والشتائم والتجريح، ولا سيما عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تجاه اي صحافي أو صحافية أو أي وسيلة إعلامية تنتقد أو تضيء على جوانب من الأزمة اللبنانية بطريقة لا ترضي البعض ولا تتفق مع توجهاتهم، فبدل ان يكون الرد على الرأي بالرأي والحجة بالحجة والمنطق بالمنطق، يلجأ البعض إلى إشعال عملية تحريضية تتجاوز كل حدود المهنية والأخلاق، داعية إلى الإنتقام من أصحاب الرأي المعارض بشتى الوسائل".

واشار الى أن "باب القانون والقضاء مفتوح امام كل من يرى في أي مادة إعلامية مخالفة للقواعد والأخلاق المهنية وللقانون وإثارة للنعرات الطائفية، ويمكنه أن يسلك هذا المسار لتحصيل حقوقه ومقاضاة من اعتبر أنهم تسببوا بإلحاق الأذى به".

ورفض نادي الصحافة "تحت ذريعة السلم الأهلي، ممارسة المزيد من الضغوط على وسائل الإعلام والإعلاميين"، داعيا "بعض القوى السياسية إلى أن تكف هي أولاً عن تهديد السلم الأهلي والتحريض على خصومها السياسيين وعلى المسؤولين في الدولة، الذين تعرضوا لحملات تخوين لم يسبق لها مثيل، أدت إلى تصويرهم بأبشع الصور وإباحة هدر دمائهم" .

وختم: "إن نادي الصحافة المتسمك بحرية الصحافة والتعبير، يتمسك أيضاً بالدولة اللبنانية وقراراتها ويقف إلى جانبها في الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لوقف الحرب، وفي مقدمها المفاوضات المباشرة، حيث لا سبيل آخر لوقف حمام الدم الذي يتعرض له اللبنانيون منذ تشرين الأول من العام ٢٠٢٣، كما يستنكر نادي الصحافة بشدة الحملات الشنيعة التي تطالهما بالشخصي، وهي لا تمت إلى حرية الصحافة بصلة، كما أنها تضعف موقف الدولة اللبنانية تجاه الموقف الإسرائيلي من دون ان تقدم أي بديل جدي يوصل إلى استقرار مستدام، ويمنع تكرار الحرب ومآسيها المؤلمة".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نادي الصحافة نعى الزميلين شعيب وفتوني
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 20:55:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي من كوكبا: تدفعون الثمن اليوم ولكن هذا الثمن لا يمحي الهوية فأنتم سياج الوطن
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 20:55:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تهديد إسرائيلي لنعيم قاسم: ستدفع ثمناً باهظاً
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 20:55:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: نعيم قاسم وزملاؤه سيدفعون ثمنا باهظا لإطلاق صواريخ على إسرائيل خلال عيد الفصح
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 20:55:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

وسائل الإعلام

الإسرائيلي

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

على أمل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:53 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:16 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:28 | 2026-05-03
Lebanon24
12:57 | 2026-05-03
Lebanon24
12:51 | 2026-05-03
Lebanon24
12:43 | 2026-05-03
Lebanon24
12:39 | 2026-05-03
Lebanon24
12:18 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24