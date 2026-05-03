تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الإعلام يحذّر: مواقع التواصل ليست منصة للإساءة

Lebanon 24
03-05-2026 | 11:13
A-
A+
وزير الإعلام يحذّر: مواقع التواصل ليست منصة للإساءة
وزير الإعلام يحذّر: مواقع التواصل ليست منصة للإساءة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص، ان "وظيفة وسائل التواصل وجدت للتواصل بين الناس، وليس للمس بالمعتقدات والرموز والمرجعيات الدينية والحطّ بالكرامات والتجريح الشخصي".

وقال في تصريح: "لقد تابعت خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نحن في وزارة الاعلام نعمل على الحدّ منه عبر حملات التوعية والاجتماعات والاتصالات للمعالجة، إلا اننا نحترم دور الملاحقة التي تعود للقضاء وليس لوزارة الإعلام".

أضاف: "أشجّع التعبير عن الرأي السياسي الى أبعد مدى، ولكن مع احترام حقوق الاخرين وحرياتهم وكراماتهم".

وختم: "إننا من خلال حرصنا الشديد على التمسك بحرية الرأي والتعبير على المستوى الاعلامي والسياسي، ندعو جميع وسائل الاعلام على اختلافها، وكذلك رواد التواصل الاجتماعي إلى اعتماد خطاب عقلاني، متزن وغير مستفز، خصوصا أن الحرية مسؤولية، والاستقرار الاجتماعي والحرية صنوان. أما ما يحصل من تجاوز لهذا الإطار فليس من الحرية بشيء ويقع تحت الملاحقة الجزائية للقضاء الذي نحترم وليس لوزارة الإعلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام: أحذر المواطنين من الاخبار الكاذبة والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: لبنان لن يسمح أبدا بأن يكون منصة لتصدير أي نوع من الإساءة إلى الأشقاء العرب
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
شرطة أبوظبي: ضبط 109 أشخاص من جنسيات مختلفة قاموا بتصوير مواقع وأحداث وتداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأحداث الجارية
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاعلام: القانون الدولي ينص على حماية الصحافيين وليس فقط تحييدهم
lebanon 24
Lebanon24
03/05/2026 23:28:54 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الإعلام

وزير الإعلام

التعبير عن

بول مرقص

الدينية

الملاح

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:59 | 2026-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-05-03
Lebanon24
16:11 | 2026-05-03
Lebanon24
15:46 | 2026-05-03
Lebanon24
15:44 | 2026-05-03
Lebanon24
15:26 | 2026-05-03
Lebanon24
15:15 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24