لبنان
وزير الإعلام يحذّر: مواقع التواصل ليست منصة للإساءة
Lebanon 24
03-05-2026
|
11:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الاعلام المحامي د.
بول مرقص
، ان "وظيفة وسائل التواصل وجدت للتواصل بين الناس، وليس للمس بالمعتقدات والرموز والمرجعيات
الدينية
والحطّ بالكرامات والتجريح الشخصي".
وقال في تصريح: "لقد تابعت خطاب الكراهية عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
. نحن في وزارة الاعلام نعمل على الحدّ منه عبر حملات التوعية والاجتماعات والاتصالات للمعالجة، إلا اننا نحترم دور الملاحقة التي تعود للقضاء وليس لوزارة الإعلام".
أضاف: "أشجّع
التعبير عن
الرأي السياسي الى أبعد مدى، ولكن مع احترام حقوق الاخرين وحرياتهم وكراماتهم".
وختم: "إننا من خلال حرصنا الشديد على التمسك بحرية الرأي والتعبير على المستوى الاعلامي والسياسي، ندعو جميع وسائل الاعلام على اختلافها، وكذلك رواد التواصل الاجتماعي إلى اعتماد خطاب عقلاني، متزن وغير مستفز، خصوصا أن الحرية مسؤولية، والاستقرار الاجتماعي والحرية صنوان. أما ما يحصل من تجاوز لهذا الإطار فليس من الحرية بشيء ويقع تحت الملاحقة الجزائية للقضاء الذي نحترم وليس لوزارة الإعلام".
تابع
