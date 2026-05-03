"حزب الله" عن الاستفزازات: لم يعد مقبولًا ما يصدر عن بعض وسائل الإعلام والإعلاميين

قالت العلاقات الإعلامية في ، في بيان انه "بعد كل الجهود التي بذلت لتهدئة الاحتقان الداخلي الذي خلّفه الفيديو المسيء والمستفز الذي طال لحزب الله الشيخ والمجاهدين، وبعد المواقف الواضحة والمسؤولة التي أكدت رفض خطاب الفتنة والتعرّض للمقامات والرموز كافة، تُصر صحيفة النهار على استكمال نهجها التحريضي، من خلال نشر اتهامات وافتراءات باطلة بحق حزب الله، لا تخدم إلا مشاريع الفتنة وإعادة توتير الساحة الداخلية".



أضاف البيان:" إن حزب الله، الذي كان واضحاً في موقفه الرافض لأي إساءة إلى أي شخصية أو رمز في ، دينيًا كان أم غير ديني، يرفض هذه الاتهامات التي تتجاهل مواقفه المعلنة، ويضعها في إطار التحريض ومحاولات إعادة تأجيج التوترات وإشعال الفتنة".



ودعت العلاقات الإعلامية في حزب الله الحكومة ووزارة الإعلام والأجهزة القضائية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حدّ لهذه التجاوزات، إذ لم يعد مقبولًا ما يصدر عن بعض وبعض الإعلاميين والسياسيين من استفزازات وإساءات تطال شريحة واسعة من اللبنانيين، بغية استدراجها إلى ردود فعل وتوتير الساحة الداخلية، لا سيما في ظلّ ما تتعرض له بيئة وتتحمّله منذ اتفاق وقف إطلاق النار في ٢٧-١١-٢٠٢٤ من حملات إعلامية وسياسية ممنهجة تستهدفها بشكل مباشر، وتمسّ بثوابتها وقيمها ورموزها وقياداتها وشهدائها.

ختم البيان:" وعليه، فإن هذه الجهات مدعوة للقيام بدورها بعيدًا عن أي ازدواجية في المعايير، حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي".