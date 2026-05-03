|
لبنان
"حزب الله" عن الاستفزازات: لم يعد مقبولًا ما يصدر عن بعض وسائل الإعلام والإعلاميين
Lebanon 24
03-05-2026
|
11:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت العلاقات الإعلامية في
حزب الله
، في بيان انه "بعد كل الجهود التي بذلت لتهدئة الاحتقان الداخلي الذي خلّفه الفيديو المسيء والمستفز الذي طال
الأمين العام
لحزب الله
سماحة
الشيخ
نعيم قاسم
والمجاهدين، وبعد المواقف الواضحة والمسؤولة التي أكدت رفض خطاب الفتنة والتعرّض للمقامات والرموز
الدينية
كافة، تُصر صحيفة النهار على استكمال نهجها التحريضي، من خلال نشر اتهامات وافتراءات باطلة بحق حزب الله، لا تخدم إلا مشاريع الفتنة وإعادة توتير الساحة الداخلية".
أضاف البيان:" إن حزب الله، الذي كان واضحاً في موقفه الرافض لأي إساءة إلى أي شخصية أو رمز في
هذا البلد
، دينيًا كان أم غير ديني، يرفض هذه الاتهامات التي تتجاهل مواقفه المعلنة، ويضعها في إطار التحريض ومحاولات إعادة تأجيج التوترات وإشعال الفتنة".
ودعت العلاقات الإعلامية في حزب الله الحكومة ووزارة الإعلام والأجهزة القضائية والأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حدّ لهذه التجاوزات، إذ لم يعد مقبولًا ما يصدر عن بعض
وسائل الإعلام
وبعض الإعلاميين والسياسيين من استفزازات وإساءات تطال شريحة واسعة من اللبنانيين، بغية استدراجها إلى ردود فعل وتوتير الساحة الداخلية، لا سيما في ظلّ ما تتعرض له بيئة
المقاومة
وتتحمّله منذ اتفاق وقف إطلاق النار في ٢٧-١١-٢٠٢٤ من حملات إعلامية وسياسية ممنهجة تستهدفها بشكل مباشر، وتمسّ بثوابتها وقيمها ورموزها وقياداتها وشهدائها.
ختم البيان:" وعليه، فإن هذه الجهات مدعوة للقيام بدورها بعيدًا عن أي ازدواجية في المعايير، حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي".
"تسنيم" عن مصدر مطلع: إيران لم تصدر أي تحذير لإخلاء الدوحة ووسائل الإعلام القطرية
بلدية طرابلس نظمت جولة في قلعة طرابلس لمناسبة يوم المدينة
بلدية طرابلس نظمت جولة في قلعة طرابلس لمناسبة يوم المدينة
بعد خسائر موجعة.. إسرائيل تستعين بـ"صيّاد المسيّرات"
بعد خسائر موجعة.. إسرائيل تستعين بـ"صيّاد المسيّرات"
المكاري: إسقاط مشروع قانون الإعلام تراجع مقلق
المكاري: إسقاط مشروع قانون الإعلام تراجع مقلق
إحياء يوم حرية الإعلام بقداس في مار تقلا… وتشديد على احترام الكرامات
إحياء يوم حرية الإعلام بقداس في مار تقلا… وتشديد على احترام الكرامات
من قلب الأزمات… علم لبنان يرفرف على منصة أوروبا!
من قلب الأزمات… علم لبنان يرفرف على منصة أوروبا!
طرح فرنسي الأسبوع المقبل حول قوة دولية أوروبية: القبول الأميركي والإسرائيلي رهن التوازنات الجديدة
طرح فرنسي الأسبوع المقبل حول قوة دولية أوروبية: القبول الأميركي والإسرائيلي رهن التوازنات الجديدة
مفاجأة إسرائيلية عن بنت جبيل.. تقرير أمني وميداني!
مفاجأة إسرائيلية عن بنت جبيل.. تقرير أمني وميداني!
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
أوراق التمسك به تتلاشى.. هل سيسلم "الحزب" سلاحه حقاً؟
أوراق التمسك به تتلاشى.. هل سيسلم "الحزب" سلاحه حقاً؟
زيارة عون إلى واشنطن عالقة عند لقاء نتنياهو بطلب أميركي وتصعيد إسرائيلي كبير نحو العمق اللبناني
زيارة عون إلى واشنطن عالقة عند لقاء نتنياهو بطلب أميركي وتصعيد إسرائيلي كبير نحو العمق اللبناني
