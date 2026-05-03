لبنان
ندوات وتواقيع ولقاءات فكرية.. معرض الكتاب في طرابلس يواصل فعالياته
Lebanon 24
03-05-2026
|
12:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستمر فعاليات معرض الكتاب السنوي الثاني والخمسين لليوم الثامن على التوالي في الرابطة الثقافية في
طرابلس
، حيث استقبل رئيس الرابطة الصحافي د. رامز الفري اليوم، الوزير السابق النقيب رشيد درباس وعضو لجنة تشغيل مطار القليعات حامد زكريا الذي اطلعه على آخر التطورات بالنسبة الى إعادة تشغيل
المطار
، كما استقبل كل من: رئيس المركز العربي للانماء الثقافي د.
ابراهيم
مراد، يويف هضام واحمد هضام، الناشط السياسي هشام الموعي، رئيس حركة امان د. محمد حزوري على رأس وفد، المهندس محمد مجذوب، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية د. محمود عثمان، النقيب د. ربيع البعلبكي على رأس وفد، الشاعرة والاديبة ريما حلواني المصري، د. الشاعر بول
باسيل
، مسؤول اتخاد الشباب الوطني خالد عدس، النقيب د. يحيى عثمان، وفد عائلة الصحافي الكبير الراحل ادوار الزغبي قدم للرابطة مجموعة من اصدارات الراحل، الفنانة كلود صوما، العميد خالد الحسيني وعقيلته الاعلامية ريما جلول، الاعلامية ميرنا الخوري حنا، وفد من جمعية كشافة الغد- مفوضية عكار وأصدقاء.
من ناحية أخرى اقيم لقاء ادبي بعنوان "بلاد الحب الضائع"، شارك فيها كل من: أ. رامي ونوس، أ. محمد كمال ابراهيم، د. شحادة الخطيب. وادار اللقاء د. زكريا حيدر، كما اقيمت ندوة وحفل توقيع ديوان "دم من رماد" شارك فيها د. عماد غنوم، وقراءات للشاعر مصطفى امين، ثم ندوة وحفل توقيع كتاب بعنوان "محبرة الايام" للمؤلف د. جان توما. كذلك جرى توقيع رواية "جرح النازفة" للدكتورة سحر حيدر، رواية "حسون الخميلة غادة واللباس الخمري" للدكتور جورج زكي الحاج، "خواطر الشعر" للدكتور مطانيوس ناعسي، في جناح منتدى شاعر الكورة الخضراء عبدالله شحادة الثقافي.
وتم توقيع رواية "ناجي" للاستاذ زكريا حيدر في جناح صندوق الاحلام الادبي، وكتاب "كن غريبا بدوني" للدكتورة وداد الايوبي في جناح جامعة الجنان، وكتاب "إلى الله نسلك طريق الشاكرين" للاستاذ يحيي عبد المجيد
العلي
في جناح جمعية الوفاق الثقافية. اما في جناح الرابطة الثقافية فكان توقيع كتاب "غزل البنات" للاستاذة لطيفة خالد، وفي جناح جامعة المدينة كتاب "لغة الإعلام السياسي المرئي والمسموع" للدكتورة سمر كرامي وكتاب بعنوان "في قضايا المواطنة والديمقراطية والدولة المدنية" للدكتور سعود المولى في جناح مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية، وكتاب للدكتور عاطف عطية في جناح مؤسسة سعادة للثقافة، كما قدم الفنان حسين عثمان لوحة قرآنية لرئيس الرابطة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
