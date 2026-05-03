المعركة لم تنتهِ بعد.. تقرير جديد عن حرب "حزب الله" هذا ما كشفه

أفادت وكالة رويترز، الأحد، عن أن تعرض لخسائر جسيمة بسبب الحرب الأخيرة التي اندلعت مع ، كان أبرزها احتلال جزء من جنوب وتشريد مئات الآلاف من أنصار الحزب.



ووفق الوكالة، فقد زادت حدة معارضة الحزب في ، إذ يعتبر خصومه في لبنان أن هذا التسلح يُعرّض الدولة لحروب متكررة مع إسرائيل.



وصرح أكثر من 12 مسؤولا في حزب الله لرويترز بأنهم يرون فرصة لقلب الموازين، بما يرجح كفة الحزب عبر التحالف مع طهران في حربها ضد إسرائيل والولايات المتحدة.



وأفادت الوكالة، نقلا عن المسؤولين، بأن حسابات حزب الله تستند إلى تقييم مفاده بأن مشاركة الجماعة ستؤدي حتما إلى جعل لبنان جزءا من جدول أعمال المفاوضات الأميركية ، وأن الضغط يمكن أن يضمن وقف إطلاق نار أكثر تماسكا من ذلك الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2024، في أعقاب اشتباكات سابقة بين حزب الله وإسرائيل اندلعت بالتزامن مع الحرب في .



وقال إبراهيم الموسوي، النائب عن حزب الله، لرويترز إن حزب الله رأى فرصة "لكسر الحلقة المفرغة.. حيث يستطيع الإسرائيليون استهداف واغتيال وقصف وقتل أي شخص دون أي رد".



وأقر الموسوي بالخسائر والأضرار في جنوب لبنان، لكنه قال: "لا ينبغي للمرء التطرق لحسابات من قبيل عدد من سيقتلون.. عندما تكون الكرامة والسيادة والاستقلال" على المحك.



وقالت ثلاثة مصادر، من بينهم مسؤولان في حزب الله، إن بيانات الوزارة لا تشمل الكثيرين من قتلى الحزب.



وذكرت المصادر أن عدة آلاف من مسلحي حزب الله قتلوا، لكن الحزب لا يمتلك إحصاءً نهائيا بعد.



وقال المكتب الإعلامي لحزب الله إن الإحصاء الذي يشير إلى عدة آلاف غير دقيق.

وذكر أحد المصادر، وهو قيادي في حزب الله، أن عشرات المقاتلين توجهوا إلى بلدتي بنت جبيل والخيام، الواقعتين على خط المواجهة، عازمين على القتال حتى الموت، ولم يجرِ انتشال جثثهم حتى الآن.



وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، التي يسيطر عليها حزب الله، امتلأ أكثر من عشرين قبرًا حديث الحفر بجثث مسلحين في الأيام التي أعقبت دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بحسب الوكالة.



كما ذكرت أنه في قرية ياطر وحدها في جنوب لبنان، تم تسجيل مقتل 34 مسلحًا من حزب الله.



مغامرة للبقاء



ووصف دبلوماسي على اتصال مع حزب الله قرار دخول الحزب في الحرب بأنه مغامرة كبيرة واستراتيجية للبقاء، قائلًا إنها شعرت بأنه من الضروري أن تكون جزءًا من المشكلة حتى تصبح طرفًا في أي حل على المستوى الإقليمي في نهاية المطاف.



وطالبت طهران بتضمين وقف الهجمات على جماعة حزب الله في أي اتفاق بشأن إنهاء الحرب الأوسع نطاقًا، لكن الرئيس الأميركي قال الشهر الماضي إن أي اتفاق تتوصل إليه واشنطن مع طهران "لا يشمل لبنان بأي حال من الأحوال".



وقال الموسوي، النائب المنتمي لحزب الله، إن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال أولوية قصوى لإيران، مضيفًا أن طهران تشاطر لبنان أهدافه، بما في ذلك وقف إسرائيل لهجماتها والانسحاب من لبنان.



وأضاف أن حزب الله "يثق ثقة تامة في ، وأن الإيرانيين لن يبيعوا أصدقاءهم".