في الضاحية.. الجيش ينفذ عمليات دهم لمنازل عدد من مطلقي النار

أعلنت أن الجيش نفذ تدابير أمنية فورية في منطقة الكفاءات - الضاحية الجنوبية، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، على أثر إطلاق نار أثناء مراسم تشييع.

في هذا السياق، دهمت وحدات من الجيش منازل المتورطين، وأوقفت أحد مطلقي النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص، ويجري العمل على توقيف بقية مطلقي النار.

— (@LebarmyOfficial) May 3, 2026