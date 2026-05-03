إنجاز لبناني جديد على الحلبات الأوروبية... عون يهنئ فغالي

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السائق اللبناني الشاب كريستوفر فغالي(١٧ عاما) على الانجاز الأخير الذي حققه في بتحقيقه المركز الأول في سباق السبرينت ضمن بطولة يوروكاب ٣، والذي يُعدّ محطة جديدة تضاف إلى سجلّ الرياضين اللبنانيين في المحافل الدولية.



عون: "إن هذا النجاح يعكس روح الإصرار والطموح التي يتميز بها كريستوفر والشباب اللبناني بشكل عام، ويؤكد أن ، رغم كل التحديات، ما زال قادراً على تقديم طاقات واعدة ترفع اسمه عالياً في مختلف الميادين.



كل التمنيات لكريستوفر بمزيد من الإنجازات والتألق في ، وبأن يبني على هذه الخطوة لاكمال مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات العالمية التي توصله الى النجومية وتشرّف لبنان وشبابه".

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في تحية إلى دور الشباب اللبناني ونجاحاته الرياضية:



رغم كل المآسي والمعاناة، ما زال الشباب اللبناني يجترح الفرح والفوز.

مبروك كريستوفر فغالي (١٧ سنة) الفوز في يوروكاب فورمولا ٣.

نتطلع الى نجاحاتك المقبلة.

ونحلم معك، ونناضل لمستقبل جيلك، من أجل وطن… pic.twitter.com/oPHjqkIqIB — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 3, 2026