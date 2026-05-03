إنجاز لبناني جديد على الحلبات الأوروبية... عون يهنئ فغالي

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في تحية إلى دور الشباب اللبناني ونجاحاته الرياضية:
رغم كل المآسي والمعاناة، ما زال الشباب اللبناني يجترح الفرح والفوز.
مبروك كريستوفر فغالي (١٧ سنة) الفوز في يوروكاب فورمولا ٣.
نتطلع الى نجاحاتك المقبلة.
ونحلم معك، ونناضل لمستقبل جيلك، من أجل وطن…
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 3, 2026
