ما حقيقة العمل بنظام اتصالات جديد غدًا؟

لبنان: اشاعة قديمة" style="width: 100%; height: 100%;" /> لبنان: اشاعة قديمة" style="width: 100%; height: 100%;" />

انتشر على منشور يزعم أنه "قرار صادر عن "، وينص على أنه "اعتباراً من يوم غد سيبدأ العمل بنظام اتصالات جديد، بحيث تكون المكالمات مسجلة، ومحادثات الهاتف المحمول محفوظة، وتطبيق مراقَب، وكذلك وفيسبوك، وجميع تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأن رقمك مراقَب".وقد تبيّن لفريق Fact Check في ، بعد التحقق من المواقع الرسمية لوزارة الداخلية ، أن هذا المنشور قديم ويعود إلى عام 2020، وكانت نفت مضمونه في حينه. (الوكالة الوطنية للإعلام)