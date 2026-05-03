مفتي عكار يستنكر الاعتداء على كنيسة في القبيات

أجرى مفتي الشيخ ، على خلفية الاعتداء على حرم دير مار في وادي الحلسبان في خراج بلدة ، اتصالا هاتفيا برئيس أساقفة أبرشية المطران متضامنا معه ومستنكرا "هذا العمل التخريبي الذي يخالف تعاليم الدين ويتنافى مع قيمنا وأخلاقنا وعيشنا الواحد الذي نتميز به في عكار"،.



وإذ طالب ب"كشف الحقيقة زجرا للفاعلين والمخربين ومنعا من الاصطياد في الماء "، دعا الجميع إلى "اليقظة والحذر والانتباه وقطع الطريقُ على المتربصين والمفسدين".

Advertisement