سليمان: لا تهاون بحقوق السجناء المظلومين

استقبل سليمان في دارته في وادي خالد وفودًا وهيئات وشخصيات بلدية واختيارية وفاعليات من مختلف قرى وبلدات ، حيث جرى البحث في شؤون إنمائية ومعيشية وقضايا عامة.



وخلال لقائه وفدًا من مشايخ وخطباء مساجد وادي خالد، عرض سليمان مسار مناقشة قانون العفو العام في مجلس النواب، واضعًا الحاضرين في أجواء النقاشات الجارية. وأكد في هذا السياق أنّه "لا مساومة ولا تهاون بحقوق السجناء المظلومين، ولا سيما في ما يُعرف بملف الموقوفين الإسلاميين، الذين ظلمهم وتركهم بلا محاكمات وقضوا بالسجون بلا محاكمات سنوات عدة بسبب وثائق إتصال بنيت على باطل تحت عنوان مكافحة الأرهاب"، مشددًا على ضرورة إنصافهم وتعجيل البت في قضاياهم".



وألقى الشيخ عبدالله المحمود كلمة باسم المشايخ والخطباء، أثنى فيها على جهود كتلة الاعتدال الوطني، مطالبًا بأن يكون "صوتهم صوت حق في الدفاع عن جميع المظلومين، خصوصًا في ملف الموقوفين الإسلاميين".



كما استقبل سليمان وفدًا من مربي المواشي والدواجن في وادي خالد، برئاسة نائب أمين سر نقابة مربي أبقار الحلوب في ، حيث تم التداول في أوضاع القطاع الزراعي والتحديات التي تواجه المربين، لا سيما ارتفاع كلفة الأعلاف والأدوية ومتطلبات الإنتاج، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية المتزايدة.



وأكد سليمان متابعته لمطالب المربين مع الوزراء المعنيين، بهدف تأمين الدعم اللازم وتعزيز صمود هذا القطاع الإنتاجي الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية لاقتصاد العديد من قرى عكار.

وفي إطار نشاطاته، عقد النائب سلسلة لقاءات وزيارات في عدد من القرى والبلدات العكارية .

