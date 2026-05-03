تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
16
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
سليمان: لا تهاون بحقوق السجناء المظلومين
Lebanon 24
03-05-2026
|
14:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
النائب محمد
سليمان في دارته في وادي خالد وفودًا وهيئات وشخصيات بلدية واختيارية وفاعليات من مختلف قرى وبلدات
عكار
، حيث جرى البحث في شؤون إنمائية ومعيشية وقضايا عامة.
وخلال لقائه وفدًا من مشايخ وخطباء مساجد وادي خالد، عرض سليمان مسار مناقشة قانون العفو العام في مجلس النواب، واضعًا الحاضرين في أجواء النقاشات الجارية. وأكد في هذا السياق أنّه "لا مساومة ولا تهاون بحقوق السجناء المظلومين، ولا سيما في ما يُعرف بملف الموقوفين الإسلاميين، الذين ظلمهم
القضاء
وتركهم بلا محاكمات وقضوا بالسجون بلا محاكمات سنوات عدة بسبب وثائق إتصال بنيت على باطل تحت عنوان مكافحة الأرهاب"، مشددًا على ضرورة إنصافهم وتعجيل البت في قضاياهم".
وألقى الشيخ عبدالله المحمود كلمة باسم المشايخ والخطباء، أثنى فيها على جهود كتلة الاعتدال الوطني، مطالبًا بأن يكون "صوتهم صوت حق في الدفاع عن جميع المظلومين، خصوصًا في ملف الموقوفين الإسلاميين".
كما استقبل سليمان وفدًا من مربي المواشي والدواجن في وادي خالد، برئاسة نائب أمين سر نقابة مربي أبقار الحلوب في
لبنان
، حيث تم التداول في أوضاع القطاع الزراعي والتحديات التي تواجه المربين، لا سيما ارتفاع كلفة الأعلاف والأدوية ومتطلبات الإنتاج، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية المتزايدة.
وأكد سليمان متابعته لمطالب المربين مع الوزراء المعنيين، بهدف تأمين الدعم اللازم وتعزيز صمود هذا القطاع الإنتاجي الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية لاقتصاد العديد من قرى عكار.
وفي إطار نشاطاته، عقد النائب سلسلة لقاءات وزيارات في عدد من القرى والبلدات العكارية .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معركة لقمة العيش ووزير الاقتصاد لـ"لبنان24": لا تهاون مع المخالفين
Lebanon 24
معركة لقمة العيش ووزير الاقتصاد لـ"لبنان24": لا تهاون مع المخالفين
04/05/2026 01:44:35
04/05/2026 01:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار يشدد على "العلم والخبر": لا تهاون في الإجراءات التنظيمية للتجمعات
Lebanon 24
الحجار يشدد على "العلم والخبر": لا تهاون في الإجراءات التنظيمية للتجمعات
04/05/2026 01:44:35
04/05/2026 01:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصيني: لا تهاون إطلاقا في مسألة استقلال جزيرة تايوان
Lebanon 24
الرئيس الصيني: لا تهاون إطلاقا في مسألة استقلال جزيرة تايوان
04/05/2026 01:44:35
04/05/2026 01:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان للراعي: الرب لا يساوي بين الطاغية والمظلوم
Lebanon 24
قبلان للراعي: الرب لا يساوي بين الطاغية والمظلوم
04/05/2026 01:44:35
04/05/2026 01:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب محمد
الشيخ عبد
نائب محمد
الإسلام
إسلامي
القضاء
النقاش
في دار
تابع
قد يعجبك أيضاً
مفتي حاصبيا ومرجعيون يحذّر: العفو الانتقائي يهدد السلم الأهلي
Lebanon 24
مفتي حاصبيا ومرجعيون يحذّر: العفو الانتقائي يهدد السلم الأهلي
16:51 | 2026-05-03
03/05/2026 04:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية طرابلس نظمت جولة في قلعة طرابلس لمناسبة يوم المدينة
Lebanon 24
بلدية طرابلس نظمت جولة في قلعة طرابلس لمناسبة يوم المدينة
16:24 | 2026-05-03
03/05/2026 04:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خسائر موجعة.. إسرائيل تستعين بـ"صيّاد المسيّرات"
Lebanon 24
بعد خسائر موجعة.. إسرائيل تستعين بـ"صيّاد المسيّرات"
16:11 | 2026-05-03
03/05/2026 04:11:34
Lebanon 24
Lebanon 24
المكاري: إسقاط مشروع قانون الإعلام تراجع مقلق
Lebanon 24
المكاري: إسقاط مشروع قانون الإعلام تراجع مقلق
15:46 | 2026-05-03
03/05/2026 03:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إحياء يوم حرية الإعلام بقداس في مار تقلا… وتشديد على احترام الكرامات
Lebanon 24
إحياء يوم حرية الإعلام بقداس في مار تقلا… وتشديد على احترام الكرامات
15:44 | 2026-05-03
03/05/2026 03:44:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة إسرائيلية عن بنت جبيل.. تقرير أمني وميداني!
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن بنت جبيل.. تقرير أمني وميداني!
07:00 | 2026-05-03
03/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طرح فرنسي الأسبوع المقبل حول قوة دولية أوروبية: القبول الأميركي والإسرائيلي رهن التوازنات الجديدة
Lebanon 24
طرح فرنسي الأسبوع المقبل حول قوة دولية أوروبية: القبول الأميركي والإسرائيلي رهن التوازنات الجديدة
03:00 | 2026-05-03
03/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
Lebanon 24
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
08:22 | 2026-05-03
03/05/2026 08:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق التمسك به تتلاشى.. هل سيسلم "الحزب" سلاحه حقاً؟
Lebanon 24
أوراق التمسك به تتلاشى.. هل سيسلم "الحزب" سلاحه حقاً؟
06:00 | 2026-05-03
03/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تخاطر بإشعال فتنة أهلية في لبنان.. وهذا "دور الجيش"
Lebanon 24
واشنطن تخاطر بإشعال فتنة أهلية في لبنان.. وهذا "دور الجيش"
03:30 | 2026-05-03
03/05/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:51 | 2026-05-03
مفتي حاصبيا ومرجعيون يحذّر: العفو الانتقائي يهدد السلم الأهلي
16:24 | 2026-05-03
بلدية طرابلس نظمت جولة في قلعة طرابلس لمناسبة يوم المدينة
16:11 | 2026-05-03
بعد خسائر موجعة.. إسرائيل تستعين بـ"صيّاد المسيّرات"
15:46 | 2026-05-03
المكاري: إسقاط مشروع قانون الإعلام تراجع مقلق
15:44 | 2026-05-03
إحياء يوم حرية الإعلام بقداس في مار تقلا… وتشديد على احترام الكرامات
15:26 | 2026-05-03
من قلب الأزمات… علم لبنان يرفرف على منصة أوروبا!
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
04/05/2026 01:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
04/05/2026 01:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
04/05/2026 01:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24