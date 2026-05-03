الجميّل: دعم مسار عون واجب.. ورسالة إلى جمهور حركة "أمل"

دعا الكتائب النائب سامي الجميّل إلى دعم الشرعية ومسار رئيس الجمهورية جوزاف عون في المضي بالمفاوضات، معرباً عن أمله في الوصول إلى الهدف المرجو.



وقال الجميّل، خلال حديث تلفزيوني، إن يتعرض لضغوط من جهات عدة، معتبراً أن ذلك يؤكد أن خياره صحيح.



ورأى أن اعتراض " " يعود إلى رغبته في أن يكون هو من يتولى التفاوض بدلاً من الرئيس



وأضاف أن مسار المفاوضات اللبنانية مع ماضٍ، بغض النظر عما قد يحصل في إسلام آباد.



ولفت إلى أن الأمير يزيد بن فرحان أبلغنه بالدعم السعودي المطلق لمسار الرئيس عون في المفاوضات ولا يوجد أي تحفّظ.



واعتبر الجميل أن المشكلة ليست مع طائفة إنما مع فصيل مسلح، موجها رسالة إلى جمهور حركة أمل قائلا:" على جمهور حركة أمل أن يعلن بهذه المرحلة أنه لا يريد أن يكون أداة لإيران".

