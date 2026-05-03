الجميّل: دعم مسار عون واجب.. ورسالة إلى جمهور حركة "أمل"

03-05-2026 | 14:32
الجميّل: دعم مسار عون واجب.. ورسالة إلى جمهور حركة أمل
دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إلى دعم الشرعية ومسار رئيس الجمهورية جوزاف عون في المضي بالمفاوضات، معرباً عن أمله في الوصول إلى الهدف المرجو.

وقال الجميّل، خلال حديث تلفزيوني، إن الرئيس عون يتعرض لضغوط من جهات عدة، معتبراً أن ذلك يؤكد أن خياره صحيح.

ورأى أن اعتراض "حزب الله" يعود إلى رغبته في أن يكون هو من يتولى التفاوض بدلاً من الرئيس عون.

وأضاف أن مسار المفاوضات اللبنانية مع إسرائيل ماضٍ، بغض النظر عما قد يحصل في إسلام آباد.

ولفت إلى أن الأمير يزيد بن فرحان أبلغنه بالدعم السعودي المطلق لمسار الرئيس عون في المفاوضات ولا يوجد أي تحفّظ.

واعتبر الجميل أن المشكلة ليست مع طائفة إنما مع فصيل مسلح، موجها رسالة إلى جمهور حركة أمل قائلا:" على جمهور حركة أمل أن يعلن بهذه المرحلة أنه لا يريد أن يكون أداة لإيران".
