صليبا تهاجم الفوضى الرقمية: لا دولة بلا قانون إعلام

أكدت النائبة نجاة صليبا في تصريح أن "ما نشهده من خطاب كراهية وإساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو نتيجة فراغ قانوني وسياسي يترك المجتمع رهينة ردود فعل الزعماء بدل أن يكون محكومًا بقانون عادل ومؤسسات واضحة".



وأضافت: "نرفض الإساءة والتحريض بكل أشكالهما، ونرفض أن يبقى ضبط الخطاب العام مسؤولية الزعيم لا مسؤولية الدولة".



وتابعت: "لذلك، المطلوب اليوم تسهيل إقرار ، الذي يجري العمل عليه منذ سنوات، بدل إبقائه عالقًا في الأدراج والحسابات السياسية".



وقالت: "نريد قانونًا عصريًا وعادلًا ينظّم الفضاء الإعلامي والرقمي، يحمي حرية التعبير، يميّز بين النقد المشروع وخطاب الكراهية والتحريض، ويترك لدولة القانون أن تقوم بعملها".



وختمت: "نريد دولة لا تستبدل القانون بالزعامات، ولا المؤسسات بالمونات، بل تحمي الجميع بقانون واضح يُطبَّق على الجميع".



