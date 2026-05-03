تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاء البقاع يحذّر من خطاب إعلامي تحريضي ويدعو القضاء للتحرك

Lebanon 24
03-05-2026 | 14:58
A-
A+
لقاء البقاع يحذّر من خطاب إعلامي تحريضي ويدعو القضاء للتحرك
لقاء البقاع يحذّر من خطاب إعلامي تحريضي ويدعو القضاء للتحرك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت أمانة السر في"لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع" في بيان أنه في "الوقت الذي يؤلم فيه المقاومون العدو الصهيوني في جنوب لبنان، ويتخبط الإعلام العبري في توصيفاته، في دلالة على حال الجنود الصهاينة تحت وطأة نيران المواجهة، بات إعلام العدو يصل إلى استنتاج مفاده أن المقاومة أوقعت الجيش الصهيوني في فخ استراتيجي يُذكّر بالفترة التي سبقت الانسحاب عام 2000".

وأضاف: "وفي المقابل، انزلق بعض الإعلام اللبناني بخطابه ولغته إلى مستويات تحريضية، من خلال تشويه الحقائق والترويج للسردية الصهيونية، بما يهدد السلم الأهلي ويدفع نحو التصادم بين مكونات المجتمع، من دون الاكتراث بعواقب هذا النهج".

واعتبر اللقاء أن "خلط الرأي بالهوى يشكّل خديعة وخيانة لحرية التعبير"، لافتًا إلى أن "بعض البرامج الإعلامية تبرّر جرائم العدو وتقدّمها بصورة مغايرة للواقع، بما ينسف القيم الوطنية ويثير الريبة لدى شريحة واسعة من اللبنانيين".

وحذّرمن "وجود محاولات متعمّدة لاستدراج التوتر من الجنوب إلى الداخل، عبر استفزازات إعلامية، بما يخدم العدو الصهيوني ويسهم في طرح مشاريع تقسيمية في حال تفاقمت الأوضاع".

 وأكد اللقاء "رفضه الكامل لهذه الممارسات الإعلامية والسياسية"، داعيًا الجهات القضائية المختصة إلى "التحرك ووضع حد لما وصفه بحالات التفلت الإعلامي، التي تساهم في تأجيج الفتنة وتهديد الاستقرار الداخلي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مرقص حذر من خطورة خطاب التحريض: للالتزام بخطاب إعلامي هادئ ومتوازن
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين وزير الإعلام وأبو كسم: دعوة لحماية الصحافيين ونبذ التحريض
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
بكركي تستنكر التعرّضٍ للبابا: نرفض كلّ خطاب تحريضي أياً يكن مصدره
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تدعو أوروبا للتحرك لوقف الحرب وتحذر من تداعياتها على الخليج والملاحة الدولية
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 01:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الإعلام اللبناني

جنوب لبنان

المقاومة

الصهاينة

الصهيوني

صهيوني

العبري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:51 | 2026-05-03
Lebanon24
16:24 | 2026-05-03
Lebanon24
16:11 | 2026-05-03
Lebanon24
15:46 | 2026-05-03
Lebanon24
15:44 | 2026-05-03
Lebanon24
15:26 | 2026-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24