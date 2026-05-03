لبنان

قاصر خلف موجة سرقات في لبنان.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-05-2026 | 15:15
قاصر خلف موجة سرقات في لبنان.. إليكم التفاصيل
 صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سلب في مناطق جبل لبنان، وبخاصّة في المتن.
على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعل، وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة إلى معرفة هويته، ويُدعى:
-ج. أ. (مواليد عام 2011، لبناني) بحقه بلاغَي بحث وتحرٍّ بجرم سلب بقوة السلاح.

بتاريخ 28-04-2026 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من نصب كمين له في محلة الفنار، وتوقيفه على متن دراجة آليّة من دون لوحات تم ضبطها.

بتفتيشه والدرّاجة، عُثر على هاتفه الخلويّ.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السلب والسرقة في مناطق جبل لبنان.

 أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

جبل لبنان.

جبل لبنان

اللبنانية

القضاء ا

القضاء

الفنار

