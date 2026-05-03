قاصر خلف موجة سرقات في لبنان.. إليكم التفاصيل

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السلب في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سلب في مناطق ، وبخاصّة في المتن.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعل، وتوقيفه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة إلى معرفة هويته، ويُدعى:

-ج. أ. (مواليد عام 2011، لبناني) بحقه بلاغَي بحث وتحرٍّ بجرم سلب بقوة السلاح.



بتاريخ 28-04-2026 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات من نصب كمين له في محلة ، وتوقيفه على متن دراجة آليّة من دون لوحات تم ضبطها.



بتفتيشه والدرّاجة، عُثر على هاتفه الخلويّ.



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السلب والسرقة في مناطق



أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة المختصّ".