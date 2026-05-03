سعيد يدعو لإعادة رسلمة النظام المصرفي.. البساط: خسرنا بين ٥ إلى ٧ % من الناتج المحلي

أوضح حاكم كريم سعيد أنه من دون جسر تمويلي قد تستنزف، حتى الاصلاحات الجيدة، قبل أن تؤتي ثمارها..

ونقلت عنه صحيفة «فايننشال تايمز» الأميركية قوله أن الخيار المطرح أمام واضح: إما دعم حكومة اصلاحية الآن أو تأجيل المساعدة والمخاطرة بواقع أكثر هشاشة.

واعتبر أن اعطاء الأولوية لصغار المودعين خيار عقلاني وضروري، داعياً الى إعادة رسلمة النظام المصرفي.

وفي إطار مالي ضاغط، تتجه رابطة موظفي للتحرك والاضراب يومي الأربعاء في 6 و 7 آيار والتحرك أمام وزارة الشؤؤن الاجتماعية يوم 13 الجاري.



وقال وزير الإقتصاد عامر البساط، في حديث "الديار"، "ان الحرب على تسببت بصدمة موجعة للإقتصاد وأدت إلى خسائر إقتصادية كبيرة من تسكير شركات تضرر مزارع وأراض زراعية والأهم توقف السياحة التي تعد الرافد الأول للإقتصاد فضلاً عن البطالة التي تسببت بها الحرب"، لافتاً "إلى أنه في العام ٢٠٢٥ كان هناك نوع من إعادة الثقة وعودة الحركة الإقتصادية وأتت الحرب التي أدت إلى تراجع قوي".

والأرقام ليست صغيرة يقول البساط فخلال خمسة أسابيع خسرنا بين ٥ إلى ٧ % من الناتج المحلي أي حوالى ملياري دولار كتقديرات أولية موزعة على كل القطاعات من زراعية وسياحية وصناعية، هذا فضلاً عن الدمار الذي تسببت به الحرب من منشآت وأراض ومنازل حيث ستكون كلفة مرتفعة جداً تقدر بمليارات الدولارات .

كما تحدث البساط عن الصدمة التضخمية الناتجة عن الحرب حيث نشهد إرتفاعاً في الأسعار لم نشهده في العام ٢٠٢٤ سيما أسعار المحروقات نتيجة إرتفاع أسعار عالمياً ، معتبراً أن هذا الأمر موجع جداً للمواطن الذي يضطر أن يدفع من نفس الراتب كلفة كبيرة للإستهلاك .

وأكد البساط رداً على سؤال أنه بعد وقف إطلاق النار بدأنا نشهد عودة للحركة الإقتصادية لكن لا بد من الإشارة إلى أن الإعتداءات ما زالت مستمرة على الجنوب، مؤكداً أنه كي تصبح الحركة الإقتصادية مستدامة وطبيعية يجب أن يكون هناك إستقرار أمني طويل المدى وحقيقي من أجل عودة الثقة والمغتربين سيما وأننا قادمون على موسم سياحي، لافتاً إلى أن عودة الحركة الإقتصادية حتى الآن هشة وضعيفة وهي بحاجة لوقف نار مستدام وعودة الإستقرار الأمني.

وعن دور وزارة الإقتصاد في هذه المرحلة قال البساط: نعمل على عدة مسارات المسار الأول هو التأكد من سلاسل الإمداد وتوافر السلع الأساسية ومن هذا المنطلق لم يحصل أي نقص خلال الحرب في السلع الأساسية من مواد غذائية وقمح وأدوية ومحروقات، وكنا نعمل كإدارة أزمات ونحرص سير الإستيراد واستمرار العمل في المرفأ وجميع المرافئ البرية وقمنا بخطوات دقيقة كي لا يحصل أي انقطاع في السلع الأساسية .

وأشار البساط إلى مسار آخر تم العمل عليه وهو يتعلق بالمراقبة سيما وأن هناك تضخما مستوردا، «لكن هناك مشكلة في لبنان وهي أن التضخم المبرر يصبح أحياناً نوعاً من الفلتان نتيجة استغلال البعض لهذه الظروف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر»، متحدثاً عن ما يسمى باقتصاد حرب وشوائب في طريقة التسعير والتخزين وسلامة الغذاء.

Advertisement