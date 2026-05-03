حرب الجنوب المفتوحة تسابق تعثّر المفاوضات والمسيّرات الإسرائيلية تُلاحق الدراجات والسيارات

تستمر الهدنة الهشة في على وقع استمرار الغارات على لبنان وعمليات تفجير المنازل والأنفاق، في القرى والبلدات الجنوبية الواقعة داخل ما يُسمّى «الخط الأصفر» و«الخط الأحمر»، في مقابل ردود محدودة ينفذها «حزب الله» على مواقع العدو داخل البلدات المحتلّة.أصدر الجيش الإسرائيلي أمس إنذارًا عاجلا لسكان عدد من القرى والبلدات الجنوبية. وذكر أن المناطق المشمولة بالإنذار هي: الدوير، عربصاليم، الشرقية (النبطية)، جبشيت، برعشيت، صريفا، دونين، بريقع، قعقعية الجسر، القصيبة (النبطية)، كفرصير.وسجلت أمس حركة نزوح جديدة من قرى منطقة الزهراني بسبب التحليق المكثف للطيران الحربي المنخفض ودوي الغارات العنيفة في بلدات مجاورة، فيما حلقت مسيّرة إسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.وكتبت" النهار": مع أن بقعة العمليات الميدانية والحربية المباشرة منذ التمديد ثلاثة أسابيع لوقف النار الظرفي لا تزال محصورة في معظمها في الجنوب اللبناني، فإن الانهيار شبه الحتمي لحصر العمليات أيضاً بدا أمراً وشيكاً بما ينذر بالحرب الواسعة مجدداً في أي لحظة.هذا المحظور ارتسم بقوة، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب بين و" " أمس الأحد شهرها الثالث، وسط واقع ميداني آخذ في التصعيد والاتّساع مع تعميق إسرائيل ضرباتها الجوية وإنذاراتها وإخلاءات البلدات والقرى بما يتجاوز "الخط الاصفر" و"الخط " إلى حدود النبطية وحتى الزهراني، أي إلى حدود تتجاوز الثلاثين كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية. ومع هذا التطور، ترتسم معالم مرعبة عن استحضار نموذج غزة فعلاً في عمليات الهدم وتفريغ البلدات والقرى، وكأنّ هذه العملية تسابق أي احتمال لانطلاق عملية تفاوضية بين لبنان وإسرائيل تتوقف معها العمليات الميدانية الكبيرة أو تنحسر إلى حدود كبيرة.وافيد بأن «المسيّرات الإسرائيلية، ولا سيما الانقضاضية، تلاحق الدراجات النارية والسيارات المدنية على الطرقات وداخل القرى في قضاءي صور وبنت جبيل؛ حيث تقوم بقصفها، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى».وفي هذا الإطار، «استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة في قضاء صور، ما أدى إلى سقوط إصابتين»، كما «استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي دراجة نارية في بلدة حاريص العام في قضاء بنت جبيل ما أدى إلى وقوع إصابات وسقوط قتيل».كذلك، استُهدفت بلدة صديقين عند مفترق جبال البطم، فيما «تمكن الجيش والصليب الأحمر من انتشال قتيلين من منطقة المعلية عقب غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة».ومع ذلك، بات الخوف مضاعفاً من انفجار ميداني أوسع قد تتشظى به مناطق بعيدة في العمق اللبناني، في ظل التعثّر بل الانسداد الذي برز في الأيام الأخيرة حيال المسار الديبلوماسي التفاوضي.اضافت:فيما تحتدم حرب الجنوب وتنذر بالاتّساع، برز تطوّر لافت السبت أعاد التذكير بوجود لجنة "الميكانيزم" التي لم تجتمع منذ ما قبل الحرب الأخيرة. وأعلنت قيادة الجيش عن انعقاد اجتماع "استثنائي" بين قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية – الميكانيزم الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد في قاعدة الجوية نتيجة زيارة سريعة قام بها كليرفيلد، وتناول الوضع الأمني في لبنان والتطورات على صعيد المنطقة، وسبل الاستفادة القصوى من الميكانيزم وتطوير عملها.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن صور أقمار اصطناعية، أن عمليات هدم إسرائيلية واسعة تسبّبت في تسوية 20 قرية قرب الحدود بالأرض. وأضافت الصحيفة، أن عمليات الهدم الإسرائيلية شملت مباني حكومية وبنية تحتية مدنية.ويُظهر تحليل لصور الأقمار، إلى جانب صور ومقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت وتحققت منها "نيويورك تايمز"، حجم هذه الحملة. فقد أدت عمليات الهدم الواسعة إلى تسوية مساحات شاسعة من ما لا يقل عن عشرين بلدة وقرية قرب الحدود، مع أضرار طالت المكاتب الحكومية والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمساجد.وأمس أعلن الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" خرق اتفاق وقف إطلاق النار "وسنعمل ضده بقوة". وأفادت وسائل إعلام إسرائيليّة بأن الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز بإلغاء مهرجان دينيّ أمس في جبل ميرون في الجليل بسبب الوضع الأمنيّ مع لبنان. وفي وقت سابق، أفادت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية بأن قوات اللواء 401 دمّرت مسارًا تحت أرضي بطول نحو 80 مترًاوأوضحت أنّ "قوات المجموعة القتالية التابعة للواء 401، بقيادة الفرقة 146، تواصل عملياتها جنوب خط الدفاع الأمامي بهدف إزالة التهديدات". وأشارت إلى "أنّ القوات عثرت على مسار تحت أرضي يضم عدة غرف مكوث، كانت تُستخدم من قبل عناصر حزب الله، قبل أن يتم تدميره من قبل وحدات الهندسة بعد جمع المعطيات".