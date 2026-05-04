تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تصعيد خطير في الجنوب والقصف العنيف "لتدفيع الثمن"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-05-2026 | 01:30
A-
A+
تصعيد خطير في الجنوب والقصف العنيف لتدفيع الثمن
تصعيد خطير في الجنوب والقصف العنيف لتدفيع الثمن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلاحق المسيرات المعادية منذ يوم امس الدراجات النارية والسيارات المدنية داخل القرى في قضاءي صور وبنت جبيل، في تطور ميداني لافت وخطير يعكس اتساع رقعة الاستهداف لتشمل التحركات اليومية للأهالي.
وبحسب المعطيات، تُسجَّل حركة مكثفة للمسيرات التي ترصد الطرقات الداخلية وتتعقب المركبات، ما يثير حالة من الذعر في صفوف السكان، وسط مخاوف من ارتفاع وتيرة الاعتداءات في الفترة المقبلة.
المشهد في الجنوب يزداد توتراً، في ظل استهداف لا يميّز بين مدني وغيره، ما يطرح علامات استفهام حول المرحلة المقبلة وخطورتها على الأمن الميداني وحياة المواطنين.
وفي سياق متصل، لاحظ متابعون أن أسلوب القصف الذي تعتمده إسرائيل على المنازل في جنوب لبنان يختلف عن نمط الحروب السابقة، إذ يبدو أنه يركز بشكل أساسي على رفع كلفة المواجهة أكثر من استهداف أهداف نوعية.
وبحسب هذه القراءة، فإن الضربات تُنفذ على نطاق واسع لكنها تفتقر إلى وجود أهداف ثمينة أو حساسة، كما كان الحال في جولات سابقة شهدت استهداف بنى تحتية ومواقع استراتيجية.
ويرى مراقبون أن هذا الأسلوب يندرج ضمن سياسة الضغط التدريجي، ومحاولة فرض واقع ميداني جديد، من دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة قد تكون كلفتها مرتفعة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تصعيد في الجنوب.. غارات جوية وقصف مدفعي مكثف
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عون أدان استهداف إسرائيل البنى التحتية والمنشآت الحيوية في جنوب لبنان: تصعيد خطير وانتهاك صارخ لسيادتنا
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي لأهالي قرى الجنوب: تدفعون الثمن اليوم ولكن هذا الثمن لا يمحي الهوية فأنتم سياج الوطن
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل": التصعيد العنيف يُشكّل تدهورًا مقلقًا في الوضع بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

جنوب لبنان

بنت جبيل

إسرائيل

مسيرات

تيجي

جبيل

جولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2026-05-04
Lebanon24
04:30 | 2026-05-04
Lebanon24
04:30 | 2026-05-04
Lebanon24
04:20 | 2026-05-04
Lebanon24
04:16 | 2026-05-04
Lebanon24
04:07 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24