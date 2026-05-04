إجتماع اعلامي- قضائي "لانهاء الظاهرة"

قال مصدر قضائي إن ما نشهده اليوم من فلتان على لم يعد مقبولاً، وأصبح يشكّل خطراً على ، لأنه، وبالقانون، خرج عن منطق الحريات العامة وحرية التعبير، ويعتبر أنّه محاولات لزعزعة السلم الأهلي، كونه وصل إلى حدّ التطاول على الأديان والرموز والوطنية دون أي حياء أو خجل.اضاف: من هذا المنطلق، فإن اجتماعاً بعيداً عن الإعلام سيحصل بين الجسمين القضائي والأمني المتكاملين، من أجل العمل على الحد من هذه الظاهرة وصولاً إلى إنهائها، من دون أي تهاون او تمييز بين شخص وآخر حسب انتمائه أو طائفته، فالقانون سيُطبّق على الجميع دون استثناء.وختم المصدر بأنّ المرجعيات السياسية في ، بالرغم من الاختلاف السياسي بينها، إلا أنّها تُجمع من دون نقاش على إنهاء هذه الظاهرة نهائياً، لأنها إذا تطوّرت قد توصل البلاد إلى ما لا يُحمد عقباه.