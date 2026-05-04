تعهّد سابق يمنع ترامب من فتح قناة مع حزب الله

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الرئيس كان قد أبدى في مرحلة سابقة استعداداً لفتح قناة تفاوض مباشرة في مع " "، إلا أن هذا المسار اصطدم باعتراضات داخلية مرتبطة بنخب لبنانية فاعلة في ، كانت قد دعمت "الحزب الجمهورية طوال سنوات، وحصلت على تعهد واضح بعدم الذهاب نحو أي تواصل مباشر مع "الحزب".وبحسب المصادر، فإن هذه الاعتبارات لعبت دوراً حاسماً في إعادة توجيه المقاربة الأميركية، بحيث جرى استبعاد الخيار اللبناني المباشر لصالح مسار أوسع يُدار عبر ، حيث تُدرج ملفات المنطقة، ومن ضمنها لبنان وسلاح "حزب الله"، ضمن سلة التفاوض، بغض النظر عن الموقف الرسمي اللبناني من هذا الربط.وتشير المعطيات إلى أن هذا التوجّه ينسجم مع رؤية تعتبر "حزب الله" امتداداً متقدماً لإيران في المنطقة، وهو ما يفسّر، وفق المصادر، موافقة على الانخراط في المسار التفاوضي حتى بعد إدراج الملف اللبناني ضمن الشروط التي طرحتها .