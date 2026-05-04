تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في هذه البلدة.. سلسلة سرقات من داخل شقق قيد الإنشاء (صورة)

Lebanon 24
04-05-2026 | 02:56
A-
A+

في هذه البلدة.. سلسلة سرقات من داخل شقق قيد الإنشاء (صورة)
في هذه البلدة.. سلسلة سرقات من داخل شقق قيد الإنشاء (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
  بتاريخ 07-04-2026، دخل مجهولون، بواسطة الكسر والخلع، شقّة داخل بناء قيد الإنشاء في بلدة المشرف – الشّوف، عائدة للمدعوّة: ل. ح. (مواليد العام 1962، سورية-ألمانية)، وسرقوا من داخلها تمديدات نحاسيّة لزوم مكيّفات الهواء، وكابلات وأسلاك كهربائيّة.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر لتحديد الفاعلين، وتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توّصلت القطعات المُختصّة في شعبة المعلومات الى معرفة هويّاتهم، وهم:

ن. د. (مواليد عام 1977، سوري)
م. ع. (مواليد عام 2004، لبناني)
ع. ي. (مواليد عام 2006، لبناني)
ي. س. (مواليد عام 2007، لبناني)
بتاريخ 27-04-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت دوريّات من الشّعبة عمليّة نوعيّة ومتزامنة، أوقفت في خلالها (ع. ي.) في بلدة الدّبيّة – الشّوف، على متن دراجة آليّة. كما أوقفت (م. ع.) في الجمهور، وفي الدّامور أوقفت (ي. س.) على متن دراجة آليّة، و(ن. د.) على متن سيارة نوع “كيا” لون ذهبي. وقد تم ضبط السّيّارة والدّرّاجتين، و/3/ هواتف خلويّة، ومبالغ ماليّة.

بالتّحقيق مع الموقوفين، اعترف كلٌّ من: (ع. ي.)، و(م. ع.)، و(ي. س.) بتنفيذ عمليّة السّرقة بواسطة الكسر والخلع في المشرف، على عدّة مراحل، مستخدمين الدّرّاجتين والسّيّارة التي استأجرها (ع. ي.) من (ن. د.) وقد اعترف الأخير بذلك. كما، اعترفوا بالتخطيط لتنفيذ عدّة عمليّات سرقة لمنازل في محلّة خلدة ومحيطها.

 أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
Image
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلسلة غارات إسرائيليّة استهدفت هذه البلدات الجنوبيّة
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق سلسلة مقاهٍ في إيران بسبب رسومات "مُثيرة للجدل" على الأكواب (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة 200 ألف دولار من داخل سيارة!
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24
3 قتلى وعدد من الإصابات بحريق داخل محل في عكار (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 11:49:31 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

القضاء ا

القضاء

لبنان

سورية

المعن

عطية

نحاس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2026-05-04
Lebanon24
04:30 | 2026-05-04
Lebanon24
04:30 | 2026-05-04
Lebanon24
04:20 | 2026-05-04
Lebanon24
04:16 | 2026-05-04
Lebanon24
04:07 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24