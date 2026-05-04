لبنان

هكذا سيستفيد "حزب الله" من "الأمطار".. "معاريف" تكشف

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-05-2026 | 03:17
هكذا سيستفيد حزب الله من الأمطار.. معاريف تكشف
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي يخشى أن يقوم "حزب الله" بتحرُّك ميداني عسكري، مُستغلاً الطقس الشتوي الحالي.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن "إسرائيل تخشى أن يبادر حزب الله إلى الاستفادة من الطقس الماطر لاستهداف القوات الإسرائيلية العاملة في لبنان وعلى طول الحدود الشمالية"، وتابع: "لقد لجأ حزب الله إلى حرب العصابات، ويرى في الطقس الشتوي ميزةً كبيرة. ففي ظل الضباب الكثيف، وضعف الرؤية، والبرد القارس، يُمكنه التحرك في المنطقة وزرع المتفجرات أو إطلاق الصواريخ، كما يُسهّل ذلك تشغيل الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للدبابات من دون رصدها".

واستكمل: "خلال الليل، أطلق حزب الله النار على قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الشمالية. وفي منطقة يارون، نجح سلاح الجو في اعتراض هدف جوي مشبوه قبل عبوره إلى الأراضي الإسرائيلية. كذلك، تمَّ تفعيل الإنذارات الصاروخية تحسباً لسقوط شظايا من الطائرة المعترضة. إضافة إلى ذلك، خلال الليل، أُطلقت صواريخ اعتراضية على هدفين جويين مشبوهين رُصدا في المنطقة التي تتواجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان".

وفي وقتٍ سابق، نشرت وكالة "رويترز" تحقيقاً قالت فيه إنَّ "حزب الله يدفع ثمناً استراتيجياً وعسكرياً باهظاً لقراره الانضمام إلى الحملة ضد إسرائيل في 2 آذار الماضي". 

ووفقاً للتحقيق، أدت هذه الخطوة إلى احتلال إسرائيل لأراضٍ في جنوب لبنان، وتشريد مئات الآلاف من السكان الشيعة من منازلهم، والقضاء على آلاف من عناصر حزب الله، وهو رقم مأسوي تخفيه قيادة "الحزب" إلى حد كبير، كما تقول "رويترز".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
