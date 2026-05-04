أيوب: العدالة تعني إنصاف المظلوم وحماية المجتمع معًا

كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة على منصة "إكس": "العدالة الحقيقية تعني إنصاف المظلوم وحماية المجتمع معًا. الأرقام لا تكذب: نحو 4000 مستفيد من القانون، مقابل 146 فقط من الإسلاميين، بينهم 92 لبنانيًا، وغالبيتهم موقوفون من دون أحكام. أما تخفيض وإتاحة إعادة المحاكمة استثنائيًا، فهما حق مشروع لمن أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان، في إطار تصحيح الخلل لا تكريسه. فمن هم المستفيدون فعليًا من هذا القانون؟ الأرقام وحدها تجيب للرأي العام وتُسقط كل محاولات التضليل".

Advertisement