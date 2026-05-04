المنخفض القوي يرافقنا حتى هذا الموعد.. إستعدّوا لارتفاع في درجات الحرارة!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد، تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1800 متر، أما الرياح فتبقى ناشطة وتتجاوز سرعتها ال 80 كلم/س بخاصة شمال البلاد مع تحذير من ارتفاع موج البحر، تخف حدة الامطار مساء ويتحول الطقس الى مستقر تدريجا.



وجاء في النشرة الآتي:







-الحال العامة:



يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب ، مصحوب بكتل هوائية باردة، مما يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة ورياح تتجاوز ال 90 كلم/س، شمال البلاد وتتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1800، ويستمر تأثيره حتى مساء الثلثاء حيث يستقرالطقس تدريجا مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع بدءا من يوم الاربعاء .





تحذير: من خطر الغرق بسبب ارتفاع الموج والتيارات البحرية يومي الاحد والاثنين، وغزارة متفاوتة في كميات الأمطار في محيط .



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و 27، بين 15 و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.





-الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين:



غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال (انخفاض 6 الى 9 درجات)، تهطل أمطارمتفرقة وغزيرة مع احتمال تساقط حبات البرد، يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة تتخطى ال 90 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، يرتفع معها موج البحر لحدود ال 3 امتار، كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1700 متر.



الثلثاء:



غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا مع برق ورعد واحتمال تساقط حبات البرد، تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1800 متر، أما الرياح فتبقى ناشطة وتتجاوز سرعتها ال 80 كلم/س بخاصة شمال البلاد مع تحذير من ارتفاع موج البحر، تخف حدة الامطار مساء ويتحول الطقس الى مستقر تدريجا.



الأربعاء:



غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وعودة الاجواء الربيعية المستقرة، مع درجات حرارة دون المعدلات.



الخميس:



صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض في الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية .









