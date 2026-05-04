تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد

Lebanon 24
04-05-2026 | 11:00
A-
A+
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد
عن قصف بيروت والضاحية.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي جديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن المواجهات المستمرة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ويقول التقرير إن الجولة الأخيرة من المواجهات في جنوب لبنان فرضت قيوداً على تحركات الجيش الإسرائيلي، حيث بات نشاطه محصوراً في مناطق محددة جنوباً، مقابل استمرار شن هجمات متفرقة.

التقرير قال إن إسرائيل منحت "حزب الله" 3 مكاسب استراتيجية وصفتها بـ"الخطيرة" في وقت يتزايد فيه الحديث عن اقتراب جولة جديدة من التصعيد في لبنان، وتابعت: "إنَّ أول هذه المكاسب تمثل في نجاح إيران في فرض وقف إطلاق النار عبر ضغوط على الإدارة الأميركية، ما أدى إلى إنهاء العمليات العسكرية قبل تحقيق أهدافها، وهو ما رسّخ، وفق التقديرات، دور طهران كطرف حاسم في تحديد توقيت الحرب والسلم في الساحة اللبنانية، بدلاً من إسرائيل أو حتى الحكومة في بيروت".

وذكرت الصحيفة أن "المكسب الثاني تمثل في القيود الميدانية التي فرضها وقف إطلاق النار على تحركات الجيش الإسرائيلي، إذ لم تعد قواته تتمتع بحرية العمل كما في السابق، بل بات نشاطها محصوراً في جنوب لبنان فقط، في حين مُنعت من الوصول إلى مناطق استراتيجية في العمق، وعلى رأسها الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تُعد مركزاً رئيسياً لقيادة حزب الله وإدارة عملياته".

وأوضح التقرير أنَّ "المكسب الثالث والأكثر تأثيراً هو قبول إسرائيل بواقع الصراع المحدود داخل المنطقة العازلة جنوب لبنان، وهو ما أتاح لحزب الله اعتماد أسلوب حرب العصابات، عبر تنفيذ هجمات متفرقة، من بينها استخدام طائرات مسيّرة مفخخة ضد القوات الإسرائيلية، بينما تقيّد الجيش الإسرائيلي بعدم استهداف القيادات أو البنية القيادية للحزب في بيروت، رغم أنها الجهة التي تصدر عنها أوامر الهجمات".

وأكدت الصحيفة أن هذا الواقع خلق حالة من "حرب استنزاف" مستمرة، تتكبد خلالها القوات الإسرائيلية خسائر شبه يومية، في حين يستفيد حزب الله من هذا النمط القتالي لتعزيز موقعه وإعادة تنظيم صفوفه، خاصة في ظل ضغوط أميركية متزايدة لوقف إطلاق النار، وهو ما يمنحه، بحسب التقديرات، الوقت والمساحة لإعادة بناء قدراته استعداداً للجولة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى وجود تصورات داخل الولايات المتحدة وإسرائيل تفيد بأن وقف إطلاق النار أو حتى انسحاب الجيش من جنوب لبنان قد يفتح المجال أمام الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، إلا أن هذه الفرضية وُصفت بأنها "وهمية"، في ظل غياب الإرادة أو القدرة لدى الأطراف اللبنانية على مواجهة الحزب.

وأوضحت الصحيفة أن التصريحات الإعلامية الصادرة من داخل لبنان، والتي تُفهم أحياناً على أنها مواقف معارضة لحزب الله، ساهمت في خلق انطباع مضلل بأن هناك تحركاً داخلياً ضده، في حين تؤكد الوقائع، وفق الصحيفة، أن الحزب لا يزال متمسكاً بسلاحه وبخيار المواجهة مع إسرائيل، دون أي مؤشرات على تراجعه.

وذكرت الصحيفة أن الواقع الحالي يفرض على إسرائيل، وفق التحليل، إعادة تقييم أدائها في الجولة السابقة، والعمل على استخلاص الدروس، خاصة أن المواجهة المقبلة مع حزب الله باتت، بحسب التقديرات، مسألة وقت لا أكثر.

وتقول الصحيفة أيضاً إن "هزيمة حزب الله ممكنة، لكنها تتطلب تغييراً جذرياً في طبيعة العمليات العسكرية، بحيث لا تقتصر على استهداف القوة العسكرية فقط، بل تمتد لتشمل البنية التنظيمية والسياسية والاقتصادية للحزب".

كذلك، تشير الصحيفة إلى ضرورة توسيع نطاق العمليات ليشمل البنية التحتية في الدولة اللبنانية التي توفر، بحسب الطرح، بيئة حاضنة لنشاط الحزب، ما يسمح له بمواصلة عملياته.

وتلفت الصحيفة إلى أن "تجربة دفع عناصر حزب الله وأنصاره نحو الشمال أظهرت فعالية نسبية، لكنها لم تُستكمل بالشكل الكافي، حيث اكتفت إسرائيل بإنشاء شريط أمني محدود لا يوفر الحماية الكاملة للمستوطنات الشمالية، وهو ما اعتبرته نقطة ضعف رئيسية".

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أنَّ "استمرار الوضع الحالي دون تغيير سيؤدي إلى دخول إسرائيل أي مواجهة قادمة من موقع أضعف، في مواجهة خصم يستغل الوقت لإعادة بناء قدراته، ما يجعل حسم الصراع أكثر تعقيداً في المستقبل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن الضاحية.. إليكم ما قاله مركزٌ إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عن قتال "حزب الله" في الحرب الأخيرة... هذا ما قاله تقرير إسرائيليّ
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "السلام بين لبنان وإسرائيل".. إليكم ما قاله تقريرٌ جديد
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 19:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

المستقبل

حزب الله

إسرائيل

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:59 | 2026-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:44 | 2026-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:39 | 2026-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:32 | 2026-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-05-04
Lebanon24
11:59 | 2026-05-04
Lebanon24
11:44 | 2026-05-04
Lebanon24
11:39 | 2026-05-04
Lebanon24
11:32 | 2026-05-04
Lebanon24
11:29 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24