10 دولارات إضافيّة دفعها مواطنون بداية هذا الشهر

بعد إعلان والمياه عن تسعيرة المولّدات لشهر نيسان الماضي، لاحظ مواطنون أنّ فاتورة الإشتراك ارتفعت بنحو 10 دولارات لكلّ 5 أمبير، جراء تحديد سعر الكيلوواط بـ49395 ليرة لبنانيّة، بعدما كان 40580 ليرة عن شهر آذار الماضي.

وهذا الإرتفاع بفاتورة المولّدات الخاصة يختلف بين مواطن وآخر، وخصوصاً وأنّ هناك فرقاً في التسعيرة بين من يعيش في منطقة أو مدينة إرتفاعها أقلّ من 700 متر، وبين من يسكن في بلدة أو قريّة جبليّة.

كذلك، فإنّ من دفع الـ10 دولارات هذا الشهر، لم يتخطَّ ما استهلكه في شهر آذار الماضي.