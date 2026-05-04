الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيليّ: 2696 شهيداً



صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 4 أيار باتت كالتالي:

2696 شهيدا و 8264 جريحا.

