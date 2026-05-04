سلام: نؤكد على العمل على حصر السلاح بيد الدولة

قال رئيس الحكومة إنه "سيتم تطبيق قرار بسط سيطرة بالكامل".

وأضاف سلام بعد اجتماع : "حوادث إطلاق النار أمس غير مقبولة ولها تداعيات خطيرة وهناك توقيفات سواء بتهم نقل سلاح او تجول دون اوراق او سيارات ودراجات مخالفة".

وتابع قائلاً: "الظروف التي تمر بها البلاد تقتضي تعزيز الجهود وتكثيف الحواجز الثابتة أو المتنقلة في بيروت".

وقال: "نؤكد العمل على حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف: "نريد الانسحاب الكامل من الأراضي ولم تبدأ المفاوضات بعد ولقاءات هي تمهيدية للتحضير لها".

ورأى سلام أنه "ليس مطلوبا وضع الجيش في مواجهة اي طرف لكن يجب تطبيق القانون".