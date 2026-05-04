لبنان

عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟

Lebanon 24
04-05-2026 | 10:29
عن المُنخفض الجويّ الذي يضرب لبنان... ماذا قال الأب إيلي خنيصر؟
قال المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، إنّ منخفضاً جويّاً بارداً ضرب اليونان وتركيا يوم الجمعة مساء وبدأ تأثيره على لبنان ظهر الاحد بحيث تساقطت امطارٌ طوفانية على السلسة الغربية وامتدت على كل المناطق اللبنانية مع تقدم ساعات المساء والليل، ومع تدني درجات الحرارة بين 6 و14 درجة يوم الاثنين تساقطت الثلوج فوق 1900 متر ولامست 1750 متراً دون تراكمات تُذكر. هذا وقد أَقفلت طريق عيناتا - الارز، مجدداً، باتجاه بشري بسبب التراكمات الثلجية التي ستلامس نهاية المنخفض 25-40 سنتم (فوق 2400 متر) بينما ستتوزع نسبة الهطولات  بين ساحل سوريا ولبنان حتى مساء  غد على الشكل التالي:
 
 
الحصة الاولى 120- 230مم:
الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس)،
من ساحل المتن حتى جونية وصولاً الى جبيل والبترون وشكا والجبال المتوسطة القريبة منها،  صيدا، الجية والدامور والناعمة، بعبدا، الحازمية، عاليه، بحمدون واعالي كسروان. 

الحصة الثانية 60-115مم:
مناطق الشوف والمتن، البقاع الغربي، والبقاع الاوسط، جزين، مرجعيون، حاصبيا، النبطية.

الحصة الثالثة 25-60 مم:
 
البقاع الشمالي والشرقي حمص، طرابلس عكار ، الضنية، الساحل الشمالي وصور ، وبنت جبيل.

تستمر هبات الرياح  بين الاثنين وظهر الثلاثاء، بسبب انخفاض الضغط الجوّي لتتراوح بين 55 و 75 كم في الساعة بخاصة في الشمال والبقاع، ويرتفع موج البحر نحو الأربعة امتار بسبب قوة الرياح.

قد يكون هذا المنخفض الجوّي هو الأخير اذ قد اشبع الاراضي اللبنانيّة من مياه الامطار ورفع مجدداً منسوب الانهر والسواقي، قبل ان تتحضر الاجواء في لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط لأجواء ربيعية دافئة، سرعان ما ستتحوّل الى حارة مع تقدم المنخفض الهندي الموسمي الحار نحو دول الخليج ويبدأ تأثيره على المنطقة في القسم الثاني من ايار.

درجات الحرارة على الساحل ليوم الثلاثاء: 16 نهاراً و 12 ليلاً، 
الجبال 1200 متر: 07 نهاراً و 04 ليلاً 
البقاع: 06 نهاراً و 04 ليلاً 
على الجبال 2000 متر: 02 نهاراً و -1 ليلا
الرياح:  شمالية غربية،  سرعتها بين   35 و 75  كم في الساعة 
الرطوبة: 85 - 95%
الشمال

