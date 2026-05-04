مصير مجهول.. مناشدات للصليب الأحمر للوصول إلى شهداء غارة زوطر

فجعت عائلة بكارثة إنسانية وقعت السبت الماضي على في بلدة الغربية، إثر استهداف مسيرة معادية لشاحنة "بيك آب" كانت تقلُّ سوريًّا وعائلته المؤلفة من 4 أشخاص على الأقل، وذلك أثناء محاولتهم النزوح من منطقة النهر إلى خارج البلدة.



وحتى اليوم، يواصل العدو منع فرق الإسعاف والإغاثة من الوصول إلى موقع الغارة، وسط تأكيدات باستشهاد جميع أفراد العائلة الذين لا تزال جثامينهم داخل الشاحنة المستهدفة.



وفي السياق، وُجهت مناشدات عاجلة إلى ولجنة "الميكانيزم" للتدخل وإرسال فرق إسعاف للكشف عن مصير العائلة المستهدفة وسحب جثامينهم.

