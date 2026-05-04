إنجاز صيانة الناقل الرئيسي لمشروع قناة ريّ القاسمية – أرزي



أنجزت أعمال صيانة وإعادة تأهيل الناقل لمشروع قناة ريّ – رأس في منطقة أرزي، وذلك في إطار خطة الطوارئ الهادفة إلى معالجة الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الأخيرة، وضمان استمرارية المرفق العام وتأمين مياه للمزارعين.



وقد شملت الأشغال إصلاح الأجزاء المتضررة من القناة، تدعيم المقاطع الإنشائية، وإعادة تأهيل العناصر التشغيلية وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يضمن استقرار التدفق وكفاءة التوزيع على كامل الشبكة.

