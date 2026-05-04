البطريرك يونان يستنكر الحملة ضد الراعي: تطاول يتجاوز الشخص ليطاول كل المرجعيات

أصدر بطريرك الكاثوليك الأنطاكي، غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بياناً استنكر فيه بشدة الحملة المسيئة التي تعرض لها البطريرك الماروني ، وذلك خلال قيامه بزيارات راعوية في .



واعتبر البطريرك يونان أن هذه التعديات تتجاوز شخص البطريرك لتمتد إلى جميع البطاركة والأساقفة والمرجعيات الدينية والإسلامية، مؤكداً دعمه الكامل لمواقف الراعي الوطنية دفاعاً عن الحضور المسيحي الأصيل والوحدة الوطنية، في ظل دولة مستقلة تبسط سيادتها على كامل أراضيها.



وشدد البيان على أن التطاول على الرموز الدينية عبر ومواقع التواصل الاجتماعي، في سياق "حرب كلامية وانحدار أخلاقي"، يشكل وصمة عار على جبين حرية التعبير، مؤكداً أن هذه الحرية لا يمكنها انتهاك كرامة الناس، لاسيما رؤساء الطوائف الذين يسعون للحفاظ على وحدة الوطن.

