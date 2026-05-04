بيان من "حزب الله".. إليكم ما جرى في منطقة "خلة راج" ظهر اليوم

04-05-2026 | 11:03
بيان من حزب الله.. إليكم ما جرى في منطقة خلة راج ظهر اليوم
أصدر حزب الله البيان رقم (3)، أعلن فيه عن تصدي عناصره لمحاولة تقدم إسرائيلية باتجاه بلدة زوطر الشرقية، وجاء في التفاصيل:

عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم الإثنين، رصدت المقاومة قوة إسرائيلية مركبة حاولت التقدم في منطقة "خلة الراج" (شمال دير سريان) باتجاه زوطر الشرقية. وبمجرد وصول القوة إلى مرمى النيران، اشتبك معها المجاهدون من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف العدو.

وإثر الاشتباك، حاول العدو سحب الإصابات تحت غطاء ناري كثيف ودفع بآليات إضافية، فاستهدف سلاح المدفعية في المقاومة قوة الإخلاء بالقذائف والأسلحة الصاروخية.

ثم تدخلت الأسلحة الرشاشة المضادة للطائرات التابعة للمقاومة، ومنعت المروحيات الإسرائيلية من الهبوط في منطقة الحدث، مما أجبر العدو على سحب الإصابات برّاً نحو مستوطنة "مسكاف عام"، ليتم نقلهم لاحقاً عبر الجو إلى الداخل الفلسطيني.
