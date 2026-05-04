بيان من "حزب الله".. إليكم ما جرى في منطقة "خلة راج" ظهر اليوم

أصدر البيان رقم (3)، أعلن فيه عن تصدي عناصره لمحاولة تقدم إسرائيلية باتجاه بلدة الشرقية، وجاء في التفاصيل:



عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم الإثنين، رصدت قوة إسرائيلية مركبة حاولت التقدم في منطقة "خلة الراج" (شمال دير سريان) باتجاه زوطر الشرقية. وبمجرد وصول القوة إلى مرمى النيران، اشتبك معها المجاهدون من مسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف العدو.



وإثر الاشتباك، حاول العدو سحب الإصابات تحت غطاء ناري كثيف ودفع بآليات إضافية، فاستهدف في المقاومة قوة الإخلاء بالقذائف والأسلحة الصاروخية.



ثم تدخلت الأسلحة الرشاشة المضادة للطائرات التابعة للمقاومة، ومنعت المروحيات من الهبوط في منطقة الحدث، مما أجبر العدو على سحب الإصابات برّاً نحو مستوطنة "مسكاف عام"، ليتم نقلهم لاحقاً عبر الجو إلى الداخل الفلسطيني.

