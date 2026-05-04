تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الراعي استقبل وفد "الجمهورية القوية".. حاصباني: بكركي مرجعية لا تنحني أمام العواصف

Lebanon 24
04-05-2026 | 11:29
A-
A+
الراعي استقبل وفد الجمهورية القوية.. حاصباني: بكركي مرجعية لا تنحني أمام العواصف
الراعي استقبل وفد الجمهورية القوية.. حاصباني: بكركي مرجعية لا تنحني أمام العواصف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، نقيب المحامين عماد مرتينوس مترئسا وفدا.

بعد اللقاء، قال مرتينوس: "الجميع يعلم جيدا ان استهداف بكركي والبطريرك هو استهداف لكافة الطوائف، وطبعا استهداف بكركي سيؤدي إلى نقل المعركة من معركة خارجية دبلوماسية الهدف منها تحرير الأرض إلى معركة داخلية فئوية فتنوية تؤدي لحرب أهلية".

اضاف: "من هذا المنطلق، ندعو كل المواطنين الى تغليب لغة العقل، وندعو الأحزاب الى منع مناصريها من استعمال الجيش الإلكتروني بصورة سيئة توصلنا الى ما نحن فيه اليوم".

وتابع: "اليوم المسألة ليست شعبوية بل هي العمل من أجل الحفاظ على الأرض، من أجل استرداد الأرض، من أجل جعل الجيش الإسرائيلي ينسحب من كافة الأراضي اللبنانية، وطبعا من أجل بسط سلطة الدولة على كافة أراضيها، وحصر السلاح. من هنا، فإن نقابة المحامين كانت دائما مع حرية التعبير، ولكن هذه الحرية إذا وصلت الى مكان يحاول البعض من خلالها تثبيت واقع معين خلافا لرأي الدولة والحكومة ورئاسة الجمهورية، وإذا وصلت إلى مكان تؤدي إلى الفتنة وحرب أهلية، فطبعا نحن ضد هذا الأمر".

وردا على سؤال، قال: "إن نقابة المحامين تدافع عن كل المقامات الروحية، ونحن نعتبر أن التهجم على أي مقام روحي يؤدي طبعا إلى ما يسمى ضربا للسلم الأهلي وإلى فقدان اساس وهوية لبنان. نحن نلجأ إلى القانون وهذا حق لنا، وأعلم جيدا كيف تدافع بكركي عن نفسها ونحن إلى جانبها في كل المراحل".

وفد "الجمهورية القوية"

كذلك، استقبل الراعي وفدا من تكتل "الجمهورية القوية"، تحدث باسمه النائب غسان حاصباني الذي قال: "باسم تكتل الجمهورية القوية، ومن بكركي، هذا الصرح الذي ما انطفأ فيه نور الإيمان ولا خفَت فيه صوت الوطن، نعلن تضامننا الكامل مع الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في وجه الحملات التي تستهدفه، وهي مرفوضة ومدانة بكل المعايير. فهذا المقام ليس مرجعا روحيا فحسب، بل هو وجدان وطن، وذاكرة تاريخ، ومسيرة شعب آمن بلبنان رسالة وهوية".

اضاف: "منذ نشأة الكنيسة المارونية في لبنان، حمل البطاركة أمانة الأرض والإنسان، فكانوا حراس الإيمان في زمن الصمود، وآباء الجبل حين ترسخت الجماعة في أرضها، ورعاة الأمة وحماة الجماعة في مواجهة التحديات. ومن بكركي انطلقت مواقف صنعت تاريخا، فبرز الياس الحويك بطريركا لـلبنان الكبير، وتلاه أنطون عريضة بطريرك الاستقلال، وصولا إلى مار نصر الله بطرس صفير بطريرك السيادة والاستقلال الثاني، واليوم، بطريرك الشراكة الوطنية والحياد مار بشارة بطرس الراعي، في مسيرة متواصلة من الدفاع عن الكيان وتجديده. فبقيت هذه المؤسسة حصنا منيعا لهوية لبنان ومجده، شاهدة على أن الأوطان تُبنى بالإيمان والحرية، لا بالخضوع والانقسام".

وتابع: "لقد أتى كثيرون ورحلوا، تبدّلت وجوه وسقطت مشاريع، وبقيت بكركي، كما كانت، حارسا لأرز الرب، وساهرة على وجدان لبنان. هي ليست مجرد صرح، بل نبض كيان، وصوت ضمير، ومرجعية لا تنحني أمام العواصف. وما نشهده اليوم ليس إلا دليلا جديدا على ثبات هذا الدور، إذ إن من يتطاولون على هذا المقام، إنما يفعلون ذلك بعدما انكشفت ادعاءاتهم، فيلوذون بلغة الاستفزاز وإثارة الفتنة. غير أن الحقيقة تبقى أعلى، وبكركي تبقى أرسخ. فمن يتطاول على سيد بكركي، إنما يتطاول على مجد لبنان وكيانه، وعلى تاريخ من النضال في سبيل الحرية والسيادة والعيش المشترك".

وختم: "بكركي، التي صمدت في وجه كل المحن، ستبقى، كما كانت دائما، منارة الوطن وضميره الحي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي استقبل رازي الحاج في بكركي
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل عبد المسيح في بكركي: بحث بالأوضاع والتطورات
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل قائد الجيش في بكركي
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل تكتل"لبنان القوي"
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:31:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:13 | 2026-05-04
Lebanon24
15:04 | 2026-05-04
Lebanon24
14:50 | 2026-05-04
Lebanon24
14:19 | 2026-05-04
Lebanon24
14:10 | 2026-05-04
Lebanon24
13:43 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24