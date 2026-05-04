وفد من مدرسة "سان سوفور" زار السيدة الأولى في القصر الجمهوري

زار وفد من مدرسة "سان سوفور" نعمت عون في ببعبدا، وضم الوفد الأب الرئيس حنا ، رافقته مسؤولات الحلقات عايدة أندريوتي ودانيال ونتالي مرهج. وحضرت اللقاء مديرة مكتب السيدة الاولى هلا عبيد.



وتخلل الزيارة، بحسب بيان للمدرسة، "عرض لرسالتها التربوية في منطقة كسروان، مع تسليط الضوء على اليوبيل الثلاثين لتأسيسها، الذي يتزامن مع تحضيرات جارية على صعيد الرهبانية للاحتفال بإعلان الراهب المخلصي الأب المكرم بشارة طوباويا.

وقدم الوفد للسيدة الأولى هدية تذكارية لمناسبة العيد الثلاثين لتأسيس المدرسة، إضافة إلى كتاب سيرة حياة الأب المكرم بشارة أبو مراد هدية روحية تختصر روحانية الرهبانية الباسيلية المخلصية ورسالتها".



وأشار البيان الى أن "الوفد عرض لواقع المدرسة ، وبحث مع السيدة الأولى في ما يخص التحديات التي تواجهها المدرسة وسبل علاجها على مختلف الصعد. وفي ختام الزيارة، شددت السيدة الأولى على رغبتها في زيارة المدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل، في إطار دعمها لمشروع "مدرسة المواطنة" الذي أطلقته هذا العام".