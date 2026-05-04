تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة الصحافة في ذكرى شهداء الصحافة: دماؤهم أمانة في أعناقنا

Lebanon 24
04-05-2026 | 12:20
A-
A+
نقابة الصحافة في ذكرى شهداء الصحافة: دماؤهم أمانة في أعناقنا
نقابة الصحافة في ذكرى شهداء الصحافة: دماؤهم أمانة في أعناقنا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت نقابة الصحافة اللبنانية، بياناً في ذكرى شهداء الصحافة، وقالت إن "عيد شهداء الصحافة يأتي هذا العام، فيما يمرّ لبنان بمرحلة مفصلية من تاريخه، ليؤكّد مجدداً أن حرية التعبير لم تكن يوما ترفا عاباً، بل جوهر وجودي صُنع بالتضحيات وارتوى بدماء الشهداء"، وأضافت: "إننا لا نستحضر ذكرى زمنٍ مضى، بل نقف بخشوع أمام مسيرة متواصلة من النضال، بدأت مع فجر الاستقلال، وما زالت تُكتب فصولها بمداد الألم والكرامة حتى يومنا هذا".
 
 
وتابعت: "إن القافلة ماضية، وأسماء الذين ارتقوا من منابر الحقيقة إلى فضاء الخلود تتكاثر، شاهدة على ثمن الكلمة الحرة. نستذكر اليوم، بكل إجلال، شهداءنا الذين سقطوا بفعل العدوان الإسرائيلي، مستهدفين أثناء أداء رسالتهم، وهم ينقلون الحقيقة من قلب الميدان، متشبثين بأقلامهم وعدساتهم في مواجهة آلة الحرب، ليبرهنوا أن صوت الحقيقة لا يُقهر، وأن الكلمة الصادقة تتجاوز هدير المدافع".


وأكدت نقابة الصحافة "في هذه المناسبة الوطنية، الآتي:


أولاً: الارتقاء بالمسؤولية الوطنية
 
 
في خضم الأزمات المتلاحقة، ندعو الجسم الصحافي والإعلامي إلى أعلى درجات الوعي والالتزام، بحيث يكون الإعلام مساحة جامعة وجسرا للحوار ومنبرا للعقلانية، من دون التفريط بالأمانة المهنية التي استشهد من أجلها زملاؤنا.


ثانياً: صون الحريات وصيانتها


إن حرية الإعلام هي نبض لبنان الحيّ، وأي مساس بها أو ترهيب للعاملين في الحقل الإعلامي يشكّل اعتداءً مباشراً على جوهر النظام الديمقراطي. نرفض كافة أشكال القمع والتضييق، ونجدّد تمسّكنا بالكلمة الحرة كركيزة لا تقبل المساومة.


ثالثاً: حماية الحقيقة ومحاسبة المعتدين


إن استهداف الصحافيين، ولا سيما من قبل العدو الإسرائيلي، يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجريمةً موصوفة تهدف إلى طمس الحقيقة. وعليه، نطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في حماية الإعلاميين، وضمان قدرتهم على أداء رسالتهم في بيئة آمنة وحرة، ومحاسبة كل من يعتدي عليهم".


وتابعت :"شهداء الصحافة هم شهداء الوطن، وهذه الذكرى هي يوم غال على قلب كل صحفي وكل لبناني خاصة انه يذكرنا برجالات صحفيين قدموا ارواحهم في سبيل الوطن وقد بدأ استشهادهم قبل استقلال لبنان وما زال مستمراً، انهم انبل الناس واطهرهم، لم يبخلوا بأرواحهم فداء لوطنهم ولقول الكلمة الحرة حيث دفعوا الثمن غاليا.


بهذه المناسبة القاسية والعزيزة على قلوبنا، لا بد ان نذكر احباء واصدقاء لنا كثر من امثال النقيب رياض طه، سليم اللوزي، نسيب المتني، كامل مروه، جبران تويني، جورج حاوي، ادوار صعب، نجيب عبد الصمد، سهيل طويلة، علي بزون، محمد شقير وغيرهم كثر من الصحافيين والمصورين الساعين لقول وتصوير الحقائق خصوصاً الزملاء الذين استشهدوا في الحرب الاخيرة ولم تجف بعد دماؤهم مثل آمال خليل، محمد شحاده، عصام عبد الله، حسن روميه، فاطمة فتوني وغيرهم كثر من الاعلاميين".


وعاهدت النقابة "شهداءنا الذين غابوا حضوراً وبقيت رسالتهم حيّة في ضمير الوطن، أن تبقى الصحافة اللبنانية منارةً للحرية، وأن يظل القلم جريئاً، والكاميرا شاهدة، والكلمة عصيّة على الانكسار. إن دماءهم أمانة في أعناقنا، ومسؤولية تدفعنا إلى مواصلة الدفاع عن لبنان، وعن الحقيقة، وعن كرامة الإنسان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقف الصحف عن العمل في 6 أيار لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحررين تستذكر شهداء الصحافة اللبنانية.. ماذا قالت؟
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي صور وجبل عامل: دماء شهداء أمن الدولة أمانة في أعناق الجميع
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نادي الصحافة حيا مَن دفعوا دماءهم ثمناً للكلمة الحرة
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:30:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الديمقراطي

الإسرائيلي

اللبنانية

ديمقراطي

إسرائيل

الشهداء

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:13 | 2026-05-04
Lebanon24
15:04 | 2026-05-04
Lebanon24
14:50 | 2026-05-04
Lebanon24
14:19 | 2026-05-04
Lebanon24
14:10 | 2026-05-04
Lebanon24
13:43 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24