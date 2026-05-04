تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"وضعه الصحي دقيق".. ما جديد ملف رياض سلامة؟

Lebanon 24
04-05-2026 | 12:47
A-
A+
وضعه الصحي دقيق.. ما جديد ملف رياض سلامة؟
وضعه الصحي دقيق.. ما جديد ملف رياض سلامة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أرجأ المدّعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج اليوم جلسة الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في قضية القرض الممنوح لبنك عوده، بعد ادعاء حاكم مصرف لبنان.
 
 
وحدّد القاضي الحاج الأوّل من حزيران المقبل موعداً جديداً بعدما قبل مضمون التقرير الطبّي الذي قدّمه الطبيب الشرعي الذي كان عيّنه القاضي الحاج لمعاينة سلامه، حيث أكّد دقّة الوضع الصحّي للحاكم السابق، ما منعه من المثول أمام القضاء.
 
 
وبناءً على طلب وإلحاح وكلاء الجهة المدّعية، أي مصرف لبنان، وافق القاضي الحاج على تسمية لجنة طبّية جديدة لمعاينة الحاكم السابق سلامة ورفع التقرير قبل الجلسة المقبلة.
 
معلومات موثوقة أشارت إلى أنّ محامي حاكم مصرف لبنان المكلّف بمتابعة القضيّة قد أغفل عمداً او أخفى عن القضاء مستند تسديد القرض مع الفائدة المستحقّة لحساب المصرف المركزي لأسباب مجهولة لكنّها بالتأكيد لا تنمّ عن حسن نيّة.
 
وكان المجلس المركزي لمصرف لبنان قد وافق سنة 2010، على إقراض بنك عوده مبلغ 153 مليون دولار بفائدة ٥./. لإتمام صفقة شراء أسهم شركة "هرمس"، وجرى تسديد القرض سنة 2012 مع فوائده البالغة 16 مليون دولار سجّلها مصرف لبنان في محفظته.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبر جديد عن مجتبى خامنئي... ماذا كُشِفَ عن وضعه الصحيّ؟
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نقله الى باريس لتلقي العلاج.. زوجة هاني شاكر تكشف جديد وضعه الصحي
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تم وضعه على أجهزة تنفس صناعي.. هاني شاكر يتعرّض لأزمة صحية جديدة وهذا وضعه
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الوضع الصحيّ للمُرشد الإيرانيّ... تصريح إسرائيليّ جديد
lebanon 24
Lebanon24
04/05/2026 22:30:25 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس المركزي لمصرف لبنان

أحمد رامي الحاج

المجلس المركزي

مجلس المركز

رامي الحاج

مصرف لبنان

رياض سلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:13 | 2026-05-04
Lebanon24
15:04 | 2026-05-04
Lebanon24
14:50 | 2026-05-04
Lebanon24
14:19 | 2026-05-04
Lebanon24
14:10 | 2026-05-04
Lebanon24
13:43 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24