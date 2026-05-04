تباين في إجابة وفيق صفا!

توقف عدد من المتابعين عند إجابات معاون رئيس في " " ، لا سيما في ما يتعلّق بأسباب فتح "الحزب" للجبهة الجنوبية وإطلاقه 6 صواريخ في 2 آذار من العام الحالي. وقد أظهرت تصريحاته تباينًا لافتًا، ما أثار علامات استفهام حول تبدّل المقاربة بين إطلالة إعلامية وأخرى.



ففي مقابلة أجراها بتاريخ 22-3-2026، قال صفا:"لا نستحي أننا دخلنا هذه المعركة ثأرًا لسماحة القائد، ومن يملك كرامة وشهامة وشرف من يُقتَل له ولي أمره وقائده ومرجعه الديني والسياسي، يفترض أنه يواجه، أما أن يسكت فهذا خلاف المنطق والطبيعة".



أما في مقابلة أخرى بتاريخ 28-4-2026، فقال: "هلق بدن يحطّوها إنو انتوا ثأرتوا للقائد، خير إن شاء الله، نحن بالأول ثأرًا لأنفسنا وشهدائنا وعلى امتداد 15 شهر، وهذه ليست حروب الآخرين، هذه حربنا. لماذا أُطلقت الصواريخ؟ ذكرت أن حزب الله خلال الـ15 شهر كان يعمل على مسألتين: الأولى ترميم وضعه، والثانية إعطاء فرصة".

