تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تقرير إسرائيلي عن "جنازات حزب الله".. إليكم ما قاله

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-05-2026 | 16:16
A-
A+
تقرير إسرائيلي عن جنازات حزب الله.. إليكم ما قاله
تقرير إسرائيلي عن جنازات حزب الله.. إليكم ما قاله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية والاستراتيجية تقريراً جديداً زعمَ فيه إن "الجنازات الجماعية التي تُقام في لبنان تعكسُ حجم الخسائر التي يتكبدها حزب الله خلال الحرب الدائرة حالياً بينه وبين إسرائيل".

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إنه "في الأسابيع الأخيرة منذ وقف إطلاق النار، تزايدت التقارير الواردة من مختلف أنحاء لبنان والتي توثق جنازات جماعية لعناصر حزب الله، تُقام في وقت واحد في مواقع متعددة".

وادَّعى التقرير أنَّ "هذه الأحداث تُشيرُ بوضوح إلى حجم الخسائر التي تكبدها الحزب خلال القتال الدائر"، مُشيراً إلى أنَّ "حزب الله يمتنعُ بشكل ممنهج عن نشر أرقام رسمية كاملة بشأن خسائره".

وأضاف: "يهدف هذا السلوك، من بين أمور أخرى، إلى إخفاء حزب الله عدد عناصره الذين تم القضاء عليهم، وإدراجهم ضمن إجمالي عدد الضحايا المدنيين في لبنان خلال الحرب، من دون التمييز بين المقاتلين والمدنيين".

واعتبر التقرير أنَّ "هذا النمط يهدف إلى تشويه الصورة العامة، إذ يُسهم إدراج عناصر حزب الله ضمن الضحايا المدنيين في إظهار عددٍ مُرتفع بشكل غير مُعتاد من الوفيات المدنية في لبنان، ويُوحي أحياناً بأنَّ الضرر الأكبر قد لحق بالسكان المدنيين"، وفق مزاعم وادعاءات معهد "ألما" الإسرائيلي.

وتابع التقرير: "رغم أنَّ حزب الله يعمل بشكل ممنهج من داخل المناطق المدنية، ويُرسّخ بنيته التحتية العسكرية بين السكان المدنيين مستخدماً هذه المناطق كدروع بشرية، تُشير البيانات إلى أن معظم القتلى هم من عناصر حزب الله، ويعود هذا إلى حد كبير إلى الضربات المستهدفة التي نفذها الجيش الإسرائيلي بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 01:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عن قتال "حزب الله" في الحرب الأخيرة... هذا ما قاله تقرير إسرائيليّ
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 01:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو أبرز سلاح يستخدمه "حزب الله"؟ تقريرٌ إسرائيلي يُجيب
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 01:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف عن إحباط محاولة لـ"حزب الله" لاقتحام موقع عسكري داخل لبنان!
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 01:10:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الإسرائيلي

لبنان وا

إسرائيل

لبنان24

القضاء

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-05-04
Lebanon24
16:55 | 2026-05-04
Lebanon24
16:51 | 2026-05-04
Lebanon24
16:48 | 2026-05-04
Lebanon24
16:45 | 2026-05-04
Lebanon24
16:24 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24