اتجاه لإعلان براءة فضل شاكر.. متى سيصدر الحكم؟

ذكرت قناة "العربية/الحدث"، اليوم الإثنين، أن محكمة جنايات ستعقد يوم الأربعاء، جلسة حاسمة لإصدار الحكم في القضية التي يُلاحق بها الفنان اللبناني إلى جانب الشيخ ، على خلفية اتهامهما بمحاولة قتل ، الذي كان عنصراً في سرايا التابعة لـ" ".



ونقلت القناة عن مصدر قضائي مطلع على قضية شاكر قوله إنَّ " اللبناني يتّجه إلى إعلان براءة صاحب صحاك الشوق ومعه الشيخ في قضية محاولة قتل حمود نظراً لغياب الأدلة الكافية لإدانتهما"، لافتاً إلى أنَّ "جلسة النُطق بالحكم ستكون بحضور كل المدّعى عليهم بالقضية".



وقبل 11 عاماً، رفع حمود دعوى جنائية ضد الفنان اللبناني اتهمه فيها بتهديده بالقتل، غير أن حمود عاد لينفي مشاركة شاكر في أي تهديد، متنازلاً عن الدعوى.





