مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"







يتصدر الجنوب المشهد اليومي في ظل الوحشية التي تصب على أرضه بتدمير المنازل وتفجيرها وتهديد السكان المتجدد واخره لبلدات النبطية الفوقا وميفدون وقلاويه وبرج قلاويه والمجادل وصريفا بالإضافة إلى قصف عدد اخر من القرى.







في المقابل تتصدى المقاومة للتوغل المستمر حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات العدو في محيط منطقة (وادي راج) بين بلدتي دير سريان وزوطر ما أوقع قوة العدو بين قتيل وجريح وتم إجلاؤهم إلى مستشفى رمبام عبر طائرة مروحية.







دبلوماسيا التقى رئيس مجلس النواب نبيه مدى ساعة السفير الأميركي في ميشال عيسى وتناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات.







من جانبه أكد الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انه مع الدبلوماسية التي تؤدي إلى إيقاف العدوان وتطبيق الاتفاق أما التفاوض المباشر فهو تنازل مجاني بلا ثمار وشدد على أن الحل مع العدو لا يكون بهندسة لبنان سياسيا وعسكريا كبلد ضعيف وتحت الوصاية.







إقليميا بعد جولة وحيدة من المفاوضات الايرانية الأميركية بوساطة باكستانية و ما تبعها من تعثر الجولات الأخرى قدمت طهران مقترحا جديدا من 14 بندا ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب وبنودا أوسع تتعلق بالمنطقة من بينها إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان وإنشاء آلية جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز.







وعلى وقع تبادل المقترحات اعلن الرئيس دونالد ترامب إطلاق ما اسماها عملية "مشروع الحرية" لتحرير السفن المحتجزة بمضيق هرمز وتأمين طواقمها.







وذكر موقع أكسيوس إن المبادرة لن تشمل بالضرورة مرافقة سفن من البحرية الأمريكية للسفن التجارية بل ستكون في الجوار لمنع الجيش الإيراني من مهاجمة السفن التجارية المارة عبر المضيق.







هذا على مستوى تصريحات ترامباما عمليا فقد منع الجيش الإيراني سفنا حربية أمريكية من دخول مضيق هرمز "بعد تحذير صارم" ووفقا لذلك استهدفت البحرية الإيرانية ناقلة نفط تابعة لشركة (آد نوك) أثناء مرورها.





مقدمة الـ"أم تي في"







التطورات الاقليمية تسابق التطورات المحلية. في الخليج خرقت إيران الهدنة وعادت الى القصف العشوائي، ما يؤشر الى نية تصعيدية واضحة.







ففي دبي وعمان اعتداءات بحرية وجوية، وفي الفجيرة اندلاع حريق في منطقة الصناعات البترولية اثر استهدافها بمسيرة من ايران.







فما سبب تصعيد اليوم؟ وهل هو تصعيد محدد مكانيا وزمنيا، ام مقدمة لحرب قد تتحول مفتوحة؟ في لبنان يوم اميركي طويل بدأ في بكركي وانتهى في عين التينة.







فالسفير الاميركي التقى البطريرك الماروني ثم رئيس مجلس النواب نبيه بري. الزيارة الثانية لافتة في توقيتها ودلالاتها، فيما الزيارة الاولى تميزت بالمواقف التي اعلنها ميشال عيسى.







فالسفير الأميركي تمسك في تصريحه باهمية المفاوضات المباشرة بين لبنان واسرائيل مبرزا اهمية عقد اجتماع بين الرئيس جوزف عون ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامنين نتانياهو، باعتبار ان الاخير ليس "بعبعا"، بحسب تعبير عيسى.







في المقابل لا يزال يحاول اسقاط خيار المفاوضات المباشرة، وهو ما أكده من جديد امينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر ان التفاوض غير المباشر تنازل مجاني وبلا ثمار وخدمة لنتانياهو وترامب.







ولكن قاسم، الذي اكتفى برفض التفاوض المباشر، لم يقدم خريطة طريق واقعية يمكن أن تنجي لبنان او تنقذ ما تبقى من الجنوب من نيران اسرائيل ومن احتلالها. علما ان قاسم بدا في كلمته المكتوبة غير مدرك حقيقة ما يحص، إذ اعلن انه لا وجود لخط اصفر ولا لمنطقة عازلة ولن يكون. فهل يصدق قاسم، حقا، ما يقوله، ام ان مواقفه للاستهلاك الشعبوي ولشد عصب المحازبين والمقاتلين لا اكثر ولا اقل؟







في الحالين المشكلة كبيرة، لانه اذا استمر حزب الله في تجاهل الواقع فان الاحتلال الاسرائيلي سيتوسع الى ما بعد الخط الاصفر، وهو ما بدأ يتحقق يوميا عبر الانذارات العاجلة التي وجهها الى قرى وبلدات خارج الخط.







فهل هذا ما يريده قاسم؟







إن يسلم ما تبقى من الجنوب مباشرة الى اسرائيل بحجة رفضه المفاوضات المباشرة؟





مقدمة "المنار"







نواجه مرحلة خطيرة من تاريخ منطقتنا، لكن الحل لا يكون بالاستسلام، ولا بهندسة لبنان سياسيا وعسكريا كبلد ضعيف. هذا ما قاله قائد المقاومة التي تملك من القوة ما تذل به الاحتلال، معتبرا أن الثبات هو الذي يؤدي إلى صياغة مستقبل بلدنا وأجيالنا ومنطقتنا.







وبمنطق المقاومة الثابت ، أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أنه لا توجد منطقة عازلة ولا خط أصفر على الأراضي - ولن يكون، ولن تكون إسرائيل الكبرى ولو اجتمع مع الصهيوني كل وحوش العالم.







ومع المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الابرياء، فإنه لا يوجد وقف إطلاق نار، بل عدوان إسرائيلي أميركي مستمر، والنجاح بمواجهته يكون حتميا عندما نستفيد من قوتي المقاومة والوحدة الوطنية.







مع تأكيد الشيخ قاسم أن المقاومة مع الدبلوماسية التي تؤدي إلى إيقاف العدوان، وترفض المفاوضات المباشرة مع العدو لأنها تنازل مجاني بلا أثمان، جدد التمسك بخيارنا لاسترجاع أرضنا وتحريرها وعدم الاستسلام، داعيا بعض اللبنانيين إلى عدم طعن المقاومة بالظهر وهي تقدم وأهلها أداء أسطوريا أدهش العدو والصديق.







عدو كان اليوم أمام حادث بالغ الصعوبة في دير سريان، حيث تصدى المقاومون لقوة مركبة من جيشه حاولت التقدم في منطقة خلة الراج شمال البلدة، واشتبكوا معها من مسافة صفر محققين إصابات مؤكدة في صفوفها، ومنعوا طائراتهم المروحية من المناورة وسحب الإصابات، ما اضطرهم لسحبهم برا باتجاه مستوطنة مسكاف عام.







وفيما كان العدو ينزف من جنوده وهيبته في الميدان، ويقوم باستهداف القرى وارتكاب المجازر بحق اللبنانيين، كان سفير في لبنان يطعن كرامة الدولة اللبنانية ويجعل سيادتها تنزف ما تبقى من ماء وجهها.







فمن منابر لبنانية دعا السفير الأميركي إلى تهجير لبنانيين من بلدهم للعيش في بلد آخر. أما آخر إبداعاته الدبلوماسية أن بنيامين نتنياهو ليس بعبعا، ولقاء رئيس الجمهورية معه ليس تنازلا أو استسلاما كما قال.







أما ما يقوله الدم اللبناني والحاضر والتاريخ ومحكمة الجنايات الدولية إنه مجرم حرب ملاحق ومدان.







فماذا يا أهل السيادة تقولون؟ هل فعل سفير واشنطن وكلامه مطابق للقوانين والأعراف الدبلوماسية والسيادة الوطنية؟ أليس هذا تدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية؟ وهل ستستدعيه ، أم سيستدعي السلطة وأهلها إلى حيث يشاء؟







فدعوة ميشال عيسى كلام فتنوي تحريضي عنصري ومقيت، أدانه النائب علي عمار باسم حزب الله، معتبرا أن موقفه الذي يدل على رعونة وعنجهية ومنطق الوصاية، يكشف الدور التخريبي للإدارة الأميركية ضد بلدنا.







ضد مسار الأحداث في المنطقة، يواصل دونالد ترامب التغريد عارضا امنياته لا وقائع الميدان، فمضيق هرمز لا يزال مطبقا على سفنه وخياراته، وكل عراضاته بفتح المضيق لا مكان لها على أرض الواقع كما تؤكد القوات المسلحة الإيرانية التي اعلنت مهاجمة زوارق اميركية حاولت خرق الحصار، واضعة فوق مياه هرمز كل الخيارات.





مقدمة الـ"و تي في"







هل هي اللحظات السياسية الاخيرة قبل الاعلان عن خرق جدي في المحادثات الاميركية-الايرانية، ام ان ما يجري مؤشر واضح الى قرب سقوط الهدنة والعودة الى الحرب؟







على عتبة زيارة الرئيس دونالد ترامب لبكين، وفي موازاة اتصال بينه وبين الرئيس الصيني تخلله تبادل رسائل حول حرب ايران،







وفيما اكد وزير الخزانة الأميركي العمل على إعادة فتح مضيق هرمز وحث الصين على الانضمام الى هذه العملية الدولية، الثابت الوحيد حتى الآن ان تبادل المقترحات مستمر، على وقع التهديدات المتبادلة، ومن آخرها اعلان الحرس الثوري الإيراني ان اي سفينة مخالفة سيتم وقفها بالقوة، فيما نسب الى مسؤول أميركي ان قواعد الاشتباك عدلت بما يأذن للجيش الاميركي بضرب أي تهديد للسفن التي تعبر المضيق.







اما لبنانيا، وعلى رغم الحديث عن فصل مساري واشنطن واسلام آباد، فمن الواضح ان الاستمرار في عقد الجلسات التي توصف بالتمهيدية في واشنطن للمرة الثالثة، انما يهدف الى كسب الوقت في انتظار تبلور الصورة الاكبر، في وقت







جدد السفير الاميركي ميشال عيسى الذي جال على عين التينة وبكركي، الاشارة الى ان لا خسارة للبنان بأي زيارة يقوم بها الرئيس جوزاف عون للقاء الرئيس ترامب، وقال: خلال اللقاء يعرض عون مطالب لبنان أمام الرئيس الاميركي ورئيس الوزراء الاسرائيلي، وبعدها تبدأ المفاوضات، وهذا ليس تنازلا أو خسارة، فهو نتنياهو بعبع؟ سأل عيسى، ليجيب: هو مفاوض ثان.







وفي المقابل، أكد رئيس الجمهورية ان لبنان جاهز لتسريع وتيرة المفاوضات بقدر ما تعمل عليه ، ولفت إلى أن الأهداف الموضوعة في أي مسار تفاوضي تقوم على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة الأسرى.





مقدمة الـ"أل بي سي"







في لبنان، الرسائل العابرة للمقار تقدمت على المسيرات:







رسائل من بكركي أطلقها السفير الأميركي.







رسائل من بعبدا أطلقها رئيس الجمهورية.







ورسائل من وزارة الداخلية أطلقها رئيس الحكومة، الذي من المرات النادرة، يشارك في اجتماع مجلس الأمن المركزي.







السفير الأميركي من بكركي، أطلق موقفا لافتا فقال:







"زيارة رئيس الجمهورية واشنطن لا تشكل خسارة، ونتنياهو "مفاوض ثان" وليس"بعبع".



ومن بعبدا، يعلن رئيس الجمهورية:







التوقيت غير مناسب الآن للقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. علينا اولا ان نتوصل الى اتفاق أمني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا، قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا.







بالنسبة الى وتيرة المفاوضات، "فنحن جاهزون لتسريعها بقدر ما تعمل عليه الولايات المتحدة. في النهاية، لا عودة عن مسار المفاوضات لأنه لا خيار آخر أمامنا".







والرئيس سلام يعلن من وزارة الداخلية: "لا مفاوضات بعد، وما يجري هو لقاءات تمهيدية".







وشدد على أن "المفاوضات لم تبدأ بعد، وإجتماعات واشنطن هي تمهيدية، وبيان الخارجية الأميركية حمل أكثر مما يلزم، والطرف اللبناني عبر عن موقف نجمع عليه في ".







ومن عين التينة كلام نسب إلى الرئيس بري عن الإنتقال من عنجر إلى عوكر، ثم جرى نفي ما هو منسوب، وجاء توقيت النفي بعد تعليق السفير الأميركي عليه، وقبيل زيارته لعين التينة. هكذا أطلق الرئيس بري أرنبا ثم سحبه...







في رسائل ديبلوماسية، وفي الجنوب رسائل ميدانية.







من لبنان إلى الأزمة الأكبر، ورسائل النار:







الإمارات تقول إن أنظمة دفاعها الجوي تصدت لتهديد صاروخي...







تعرض سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز لانفجار، أعقبه نشوب حريق، وفق ما أفادت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، من دون أن تشير إلى سقوط ضحايا على متنها.







واتهمت الإمارات في وقت سابق من اليوم الاثنين إيران بمهاجمة ناقلة نفط خام فارغة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بطائرات مسيرة أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.







إذا، الديبلوماسية، حتى إشعار آخر، في مأزق، والكلمة للميدان إلى أن يثبت العكس.





Advertisement