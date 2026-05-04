اتصالات سياسية لضبط ايقاع المواقف وإبعاد اي تبعات على الشارع.. حزب الله يشن عملية استنزاف طويلة للعدو

اشارت مصادر سياسية بارزة الى انه، وعلى الرغم من الانقسام الحاد في المواقف الداخلية، الا ان الاتصالات المكوكية خلال الايام القليلة الماضية، نجحت في ضبط ايقاع المواقف، لابعاد اي تبعات على الشارع، وهو امر جرت ترجمته في اجتماع مجلس الامن المركزي الذي حضره رئيس الحكومة نواف سلام بالامس، حيث جرى الاتفاق على التشدد في تنفيذ الاجراءات الامنية المقررة خصوصا في ، وهو امر متفق عليه بين جميع القوى السياسية التي رفعت الغطاء عن كل مطلق للنار عشوائيا خلال المناسبات، الا ان الملاحظ وجود تفاهمات ضمنية متبادلة على تحييد ملف "حصر سلاح" في الاوقات الحرجة التي تمر بها البلاد في ظل العدوان الاسرائيلي، وهي ترجمة لتوصيات قيادة الجيش، وفق ما ذكرت" الديار".

ميدانيا، لا يزال التصعيد سيد الموقف، عشرات الاسرائيلية على القرى شمال وجنوب الليطاني، والمزيد من تهجير القرى، وبينما أشارت هيئة البث الاسرائيلية الى عقد اجتماع موسع للطاقم الوزاري المصغر امس للبحث في التطورات في جبهات ولبنان وغزة، سمحت الاجواء العاصفة بالامس لحزب الله بالتحرك على المستوى الميداني، ووفق مصادر مطلعة، تراجع استخدام «المحلقات» المتفجرة بسبب الظروف المناخية، وتم استخدام المسيرات والقذائف المدفعية في استهداف مواقع الاحتلال، في المقابل تحركت اكثر من مجموعة على الارض مستفيدة من الطقس، والابرز كان نجاح احدى المجموعات في نصب كمين في منطقة دير سريان –زوطر حيث اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف المباشرة مع قوات الاحتلال، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى، واقر العدو بجرح جنديين بجروح متوسطة.

وكتبت" الاخبار": يبدو أن سعي قيادة جيش الاحتلال إلى «معالجة» ما تعتبره ثغرة كبيرة في مرتفعات زوطر الغربية ويحمر الشقيف، دفع قادته الميدانيين إلى قيادة عملية تسلل بواسطة قوة من لواء غولاني، كان هدفها الوصول إلى منطقة قريبة من مرتفع زوطر. لكن تبين أن كانت في حال انتظار. وعلم أنه بعد رصدٍ دقيق لتحرّك قوّة مركّبة من جيش العدو حاولت التقدّم في منطقة خلّة الراج شمال بلدة دير سريان باتجاه بلدة زوطر الشرقيّة، ولدى وصولها إلى مدى النيران المباشرة لنقطة متقدّمة للمقاومة، فتحت النيران باتجاه القوّة المعادية، وخاض المقاومون معها اشتباكاً عنيفاً باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، ما أدّى إلى تحقيق إصابات مؤكّدة في صفوفها.

وعلى الفور، نفّذ العدوّ تغطية ناريّة لتأمين سحب القوّة وإجلاء المصابين، بالتزامن مع زجّ عدد من الآليّات في منطقة الاشتباك. ثم عمد سلاح المدفعيّة في المقاومة إلى استهداف قوّة الإخلاء بقذائف مدفعيّة وبأسلحة صاروخيّة مناسبة. كما تدخّلت الأسلحة الرشّاشة المضادّة للطائرات المقاومة، لمنع المروحيّات المعادية من المناورة أو الهبوط قرب موقع الاشتباك، ما اضطرّ العدوّ إلى سحب إصاباته برّاً باتجاه مستوطنة مسغاف عام، حيث جرى إخلاؤهم جوّاً نحو الداخل الفلسطيني.

إلى ذلك، تواصل المقاومة إدارة الجبهة في الجنوب وفق نمط قتالي يجمع بين كثافة النيران ودقّة الاستهداف، في إطار ردٍّ مباشر على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات على القرى الجنوبية. ويعكس توزيع عمليات المقاومة أمس، وتنوّع وسائلها، مقاربة ميدانية تقوم على استنزاف منظّم لقدرات العدو ومنعه من تثبيت تموضع مستقر في المناطق الحدودية.



على مستوى الوسائط القتالية، برز استخدام الصليات الصاروخية كأداة رئيسية لاستهداف تجمّعات الآليات والجنود، لا سيما في محيط القنطرة والبيّاضة، حيث تكرّر قصف نقاط حشد وتموضع. وسجّل تصاعد لافت في استخدام المسيّرات، سواء عبر قنابل تُلقى من محلّقات أو عبر مسيّرات انقضاضية، استهدفت مواقع قيادية وتجهيزات فنية ومربض مدفعية للعدو في ربّ ثلاثين. كما حضرت المدفعية كوسيلة إسناد ناري في استهداف تجمعات في عدشيت القصير وعيناتا، خصوصاً في المناطق المفتوحة أو المرتفعات، ما يوفّر تغطية نارية أوسع، وإن بدرجة دقة أقل مقارنة بالمسيّرات. في موازاة ذلك، أظهرت عملية دير ميماس نمطاً مختلفاً قائماً على استخدام «الأسلحة المناسبة»، ما يرجّح حصول احتكاك ميداني قريب أو اشتباك ضمن مسافات قصيرة.

جغرافياً، تتقدّم بلدة البيّاضة كمركز ثقل عملياتي، حيث تكررت فيها الضربات بمختلف الوسائط، واستهدفت بنى قيادية وتقنية وتموضعات بشرية. كذلك، برز محور القنطرة، خصوصاً محيط الخزان ومرتفع الصلعة، كمنطقة استهداف متكرر للتجمعات، في سياق منع تثبيت نقاط ارتكاز. أما ربّ ثلاثين، فشكّلت هدفاً لضرب قدرات الإسناد المدفعي للعدو، في حين استُهدفت عدشيت القصير وعيناتا ضمن نطاق تعطيل انتشار قوات الاحتلال في التلال والمناطق المكشوفة.

قاسم

وجدد لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، دعوته السلطة في إلى عدم القيام بخطوات تخدم مشروع الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن المقاومة ثابتة في موقفها ودورها في منع العدو من تحقيق أهدافه، مؤكداً أنه بالنسبة إلى المقاومة «لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة، ولن يكون».

وشدد قاسم في بيان أمس على أنه «لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أميركي مستمر. ولبنان هو المعتدى عليه، وهو الذي يحتاج إلى ضمانات لأمنه وسيادته. أمَّا ادّعاء العدو الإسرائيلي بأنَّه يريد أمن مستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، فقد حصل عليه بتطبيق لبنان لاتفاق 27/11/2024 بشكل صارم لمدة 15 شهراً. فيما لم ينفِّذ خطوة واحدة من الاتفاق، وخرقه أكثر من عشرة آلاف مرة، وقتل 500 من المدنيين، وجرح المئات، وهدم آلاف البيوت والحياة، وهجَّر الناس من قراهم... كلُّ ذلك لأنَّه لم يحقق أي خطوة على طريق الكبرى، ولن يُحققها».

وذكّر بأن الجيش انتشر في جنوب نهر الليطاني تطبيقاً للاتفاق، «ويسأل بعضهم: من أين أتى المقاومون والسلاح؟ لقد اختارت المقاومة أساليب تنسجم مع المرحلة واستفادت من الدروس والعبر، ورأى الجميع اتقان المقاومة لأدائها ومفاجآتها في الميدان». وقال: «مع إيماننا وخيارنا الحصري باسترجاع أرضنا وتحريرها وعدم الاستسلام، سننجح حتماً بمواجهة العدو وخصوصاً عندما نستفيد من قوتين: قوة المقاومة وقوة الوحدة الداخلية»، متوجهاً إلى بقية القوى بـ«أننا لا ندعوكم إلى حمل قناعات المقاومة، بل إلى ألّا تخدموا خندق الأعداء في هذه المرحلة الحساسة»، و«واجب السلطة الحرص على الوحدة الوطنية، وأن تُحقق السيادة، وتأمر الجيش بالدفاع عن البلد، وتؤمن الحماية لكلِّ المواطنين، وتُعالج المشاكل الاقتصادية والاجتماعي».

وتساءل قاسم: «هل يوجد بلد في العالم تتفق سلطته مع العدو على مواجهة مقاومة البلد للاحتلال؟ تعالوا نواجه أهداف العدو وتحرير الأرض بوحدتنا الداخلية، لننجح معاً في طرد العدو وتمكين السلطة من القيام بواجباتها». ولفت إلى «أربعة مؤثرات تُساعدنا على اجتياز هذه المرحلة: استمرار المقاومة، والتفاهم الداخلي، والاستفادة من الاتفاق الأميركي، والاستفادة من أي تحرك دولي أو إقليمي يضغط على العدو».

