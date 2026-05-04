تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سعي لتفعيل لجنة "الميكانيزيم" ولبنان متمسّك بالفرنسيين

Lebanon 24
04-05-2026 | 22:39
A-
A+
سعي لتفعيل لجنة الميكانيزيم ولبنان متمسّك بالفرنسيين
سعي لتفعيل لجنة الميكانيزيم ولبنان متمسّك بالفرنسيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سلط اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الضوء على عمل لجنة مراقبة وقف اطلاق النار "الميكانيزم"وما يمكن أن تحققه بعد التراجع الذي أصابها في الأسابيع الاخيرة رغم ضم مدنيين إليها وتمثيل لبنان بالسفير سيمون كرم. 
وافادت" النهار"ان هيكل وكليرفيلد اتفقا على جملة من الأمور من دون تلاقيهما على كل نقاط ما دار بينهما:
 
- يجمع الطرفان على استمرار اللجنة وقيامها بالمهمات التي تعمل في إطار القرار 1701 مع إضافة وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024.
 
- دار نقاش بين الجنرالين في موضوع كيفية ما بعد تطبيق حقيقي لاتفاق وقف النار مع تركيز كليرفيلد على ما يمكن أن يقوم به الجيش حيال التعاطي مع "حزب الله" وسلاحه، ولا سيما بعدما وضعت الحكومة جناحه العسكري-الأمني في حكم الحظر.
 
- يميل الجانب الأميركي بوضوح إلى تحويل "الميكانيزم" إلى ثلاثية واستبعاد الفرنسي و"اليونيفيل" من صفوفها بناءً على طلب إسرائيل التي لم تقبل بإشراك باريس في اللجنة لولا تدخل الرئيس نبيه بري مع الموفد الأميركي السابق آموس هوكشتاين آنذاك مع إصراره الدائم على عدم تغييب الفرنسيين تقديراً لكل حكوماتهم زائد التوقف عند كل المساعي الإيجابية التي يبديها الرئيس إيمانويل ماكرون حيال لبنان. ولا يتأخر برّي في الذود عن "اليونيفيل" لتبقى الشاهد الدولي على عدوان إسرائيل.
 
ولم يبد هيكل بدوره الموافقة على استبعاد ممثلي فرنسا والقوة الدولية عن اللجنة. وينسحب هذا الموقف على الحكومة والرئيس جوزف عون.
- ثمة ملاحظات عند كليرفيلد على أداء الجيش على أساس أنه لم يتمكن من جمع سلاح "حزب الله" في بلدات جنوبي الليطاني رغم إشادات أميركية سابقة بما بذلته المؤسسة وأنه تبيّن في ما بعد بحسب الأميركي والإسرائيلي أن الحزب حافظ على جزء كبير من حضوره العسكري والميداني في تلك البلدات وواجه الإسرائيليين في أماكن عدة أبرزها الخيام وبنت جبيل. ولم ينقطع التنسيق بين مديرية المخابرات و"الميكانيزم" في الجنوب وبمتابعة من العميد الركن طوني قهوجي.
 
وتؤكد مصادر لبنانية مواكبة هنا أن لبنان يتمسك ببقاء "الميكانيزم" وأن الجهود الرسمية والديبلوماسية اللبنانية تعمل على تفويت الفرصة على إسرائيل التي تنشط للقضاء على ما بقي من اللجنة مع تأكيد حرص قيادة الجيش على "استمراريتها وتفعيلها أكثر".
 
وبالعودة إلى باريس والاعتراض الأميركي والإسرائيلي على مشاركتها في اللجنة، فإنه إذا تحقق هذا الأمر فستكون له ارتدادات سلبية على مساعي ماكرون في إنجاح مؤتمر دعم الجيش واتمامه مع السعودية الذي غطت عليه أحداث الحرب الأخيرة. وتعمل الدولتان على تحصين الجيش إلى جانب قطر وبلدان أوروبية.
 
ورغم كل الملاحظات الأميركية من أعضاء في الكونغرس وديبلوماسيين وانتقادات السناتور ليندسي غراهام ضد هيكل، فإن الشريحة الكبرى في الإدارة في واشنطن تعوّل على دور الجيش وقيامه بجملة من المسؤوليات في المستقبل مع ترقب ما ستنتهي إليه المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية برعاية أميركية وإسقاط نتائحها على الجيش و"حزب الله".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير فرنسي للبنان: إسرائيل ليست بصدد وقف عملياتها قبل نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي" متمسك بشرطيه: وقف النار والميكانيزم ولا جواب اسرائيليا واضحا على مبادرة عون
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تحدث عن "الحزب" ولبنان.. ماذا قال تقريرٌ فرنسيّ؟
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان بين ماكرون وبزشكيان وإسرائيل تعلن بدء العملية البريّة.. بري متمسك بإتفاق تشرين 2024 وبلجنة الميكانيزم
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:22:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إلى باريس

اللبنانية

نبيه بري

المستقبل

حزب الله

السعودية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:18 | 2026-05-05
Lebanon24
01:15 | 2026-05-05
Lebanon24
01:00 | 2026-05-05
Lebanon24
23:50 | 2026-05-04
Lebanon24
23:18 | 2026-05-04
Lebanon24
23:11 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24