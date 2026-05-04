تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هجوم" حزب الله"على القيادات الدينية يزيد من عزلته

Lebanon 24
04-05-2026 | 23:07
A-
A+
هجوم حزب اللهعلى القيادات الدينية يزيد من عزلته
هجوم حزب اللهعلى القيادات الدينية يزيد من عزلته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب معروف الداعوق في" اللواء": يظهر تهجُّم حزب الله على البطريرك الماروني بشارة الراعي، متذرعاً، بلعبة كارتونية لإحدى محطات التلفزة الخاصة، عمق المأزق الذي يتخبط فيه، جراء ممارساته وارتكاباته بحق لبنان واللبنانيين عموماً، بعد اشعاله حرب «إسناد» إيران مؤخراً، وقبلها حرب «إسناد» غزّة، استجابة للسياسة الايرانية، كما ورد في بيانات الحزب الرسمية، ومواقف قياداته ومسؤوليه في أكثر من مناسبة، وما تسبب به من خراب ودمار وخسارة فادحة بالارواح والممتلكات والبنى التحتية والمنازل السكنية وتهجير مئات الآلاف من المواطنين، وتوسع الاحتلال الإسرائيلي لمناطق واسعة، كانت محررة، حتى قبل قيام عناصره بإطلاق الصواريخ الستة مطلع شهر اذار الماضي دعماً لايران بمواجهة الحرب الإسرائيلية والاميركية ضدها.

لم يستطع الحزب، استقطاب أيٍّ من الحلفاء التقليديين، وحتى الثانويين منهم، لتأييد ممارساته، والاستمرار بالدفاع عن سلاحه الموالي لايران، ولا بمعارضته لقرارات الدولة بحصر السلاح بيدها، وحتى ذهابه لاشعال الحرب مع إسرائيل خدمة لمصالح إيران، برغم كل ما قدمه لهم من مكاسب سياسية ومادية بقوة السلاح، على حساب الشعب اللبناني، بل وجد نفسه في هوة كبيرة ومعزولا عن بقية مكونات الشعب، بعد ان تصاعدت حدة الانتقادات والاعتراضات على تمسكه بسياسات ما قبل حرب «إسناد «غزّة، التي تسببت بخسارة موجعة للحزب بعد اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصرالله وقيادات بارزة منه وضرب بنيته العسكرية. 

تسبب موقف الحزب من طرح موضوع المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، لانقاذ لبنان، وانهاء الحرب الحاصلة والاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، ومعارضته لتوجه الدولة، لانتهاج هذا الخيار، باستياء من معظم الاطراف السياسيين، لان اعتراضه ورفضه لمبادرة رئيس الجمهورية جوزاف عون للتفاوض المباشر مع إسرائيل، مرتبط برفضه فك ارتباط مسار المفاوضات اللبناني، عن مسار المفاوضات الاميركية الايرانية، لانه يُسقط ورقة مهمة كانت طهران تستغلها لحساباتها ومصالحها الاقليمية والدولية، ما يضعف موقع الحزب أيضا، وليس لأي سبب آخر، بالرغم من تذرعه علانية بالاستعاضة عنها بالتفاوض غير المباشر.

استاء الحزب من التفاف معظم اللبنانيين حول مبادرة رئيس الجمهورية بالتفاوض المباشر، واصدار الحكومة قرارا بتبني هذه المبادرة، برغم اعتراض الحزب عليها، ما زاد في عمق الهوة التي تفصل بين مواقف سائر الاطراف السياسيين ومكونات الشعب اللبناني، وبين مواقف الحزب، الذي ظهر بوضوح ان ما يهمه الاستمرار في التعاطي السابق، كدولة ضمن دولة، وليس مع الدولة اللبنانية في سبيل اخراج لبنان من دوامة الحرب والاحتلال الإسرائيلي، الذي تسبب بها بولائه المطلق لايران على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحركات الحوثيين ضد المؤسسات الدينية تزيد من القلق حول حرية المعتقد في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تؤكد: استمرار العدوان لا يزيد النظام الإيراني إلا عزلة
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم: إيران تطلق صواريخ على إسرائيل مجددا بالتزامن مع هجوم من "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"فيتش": الصراع في إيران يزيد من المخاطر على نمو الأسواق المتقدمة وتوقعاتها المالية
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 08:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

الاميركي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:18 | 2026-05-05
Lebanon24
01:15 | 2026-05-05
Lebanon24
01:00 | 2026-05-05
Lebanon24
23:50 | 2026-05-04
Lebanon24
23:18 | 2026-05-04
Lebanon24
23:11 | 2026-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24