تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بيروت تنتظر مبادرة مصرية وفرنسية جديدة وعون على موقفه الرافض للقاء نتنياهو

Lebanon 24
05-05-2026 | 01:00
A-
A+
بيروت تنتظر مبادرة مصرية وفرنسية جديدة وعون على موقفه الرافض للقاء نتنياهو
بيروت تنتظر مبادرة مصرية وفرنسية جديدة وعون على موقفه الرافض للقاء نتنياهو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
برز امس اعلان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ "هناك محادثات تحضيرية متوقعة مع سفيرة لبنان في واشنطن خلال الأيام المقبلة، وهو اللقاء الثالث الذي سيمهّد لبدء المفاوضات، التي هي برعاية أميركية، وهذا إنجاز مهم للبنان الذي يحظى باهتمام شخصي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهذه فرصة كبيرة للبنان علينا الاستفادة منها".
وأكد "أنّنا جاهزون لتسريع وتيرة المفاوضات بقدر ما تعمل عليه الولايات المتحدة، وفي النهاية، لا عودة عن مسار المفاوضات لأنه لا خيار آخر أمامنا وهو  يصب في خانة جميع اللبنانيين، ولا يستهدف أي شريحة أو فئة، فالمعاناة تطال الجميع من دون استثناء".
بالتزامن قام السفير الاميركي بجولة شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ، معربًا عن اعتقاده بأن لبنان ليس مقبلًا على انفجار أمني". وأشار إلى أن زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون إلى الولايات المتحدة "ستتيح وضع مطالب لبنان على الطاولة"، مؤكدًا أن "واشنطن حريصة على الحفاظ على استقلال لبنان وكرامته واقتصاده".
 
‎وقال: "بالنسبة إليّ إذا زار رئيس الجمهورية الرئيس ترامب ما من خسارة. فالرئيس يمكنه الذهاب وعرض قراراته بوضوح أمام الرئيس ترامب وأمام نتنياهو وعندها يكون الرئيس ترامب الشاهد. وبعد عودة الرئيس إلى لبنان يمكننا البدء بالمفاوضات. لا أعلم لماذا يعتبر الناس أن هذا الأمر هو خسارة أو تنازل. لا أفهم ما هو هذا التنازل. إن قلت رأيك أمام الرئيس الأميركي فهذا يعني انك ذاهب بشرف مثلك مثله تماماً مثل الرئيس الثالث تقول رأيك وتعرض نقاطه". وسأل :"هل نتنياهو بعبع ؟ إنه مفاوض ثانٍ".
وردّت مصادر "الثنائي" على كلام السفير الأميركي ميشال عيسى من الصرح البطريركي في بكركي، مكتفيةً بالقول إنه "تصريح ورأي شخصيّ لا يعنينا".
وأكّدت مصادر عين التينة أن اتصالا حصل بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن المصادر استبعدت حصول أي لقاء ثنائي هذا الأسبوع.
وتعوّل الأوساط القريبة من السلطة على جولة ثالثة بين سفيري لبنان وإسرائيل برعاية أميركية ستعقد مبدئياً في 11 أيار في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، على أن تتركز المحادثات فيها وفق الأجندة اللبنانية المعدّة للاجتماع على تثبيت وقف النار والاتفاق على برمجة المفاوضات الجوهرية ومستواها وجدول أعمالها.

ووفق المعلومات فان بيروت بانتظار مبادرة جديدة، يجري العمل عليها بين مصر وفرنسا، وأن باريس تدرس التقدم باقتراحات لبحثها مع القوى اللبنانية كافة، بما فيها حزب الله، وهو الأمر الذي تعمل عليه القاهرة أيضاً. لكن المشكلة في هذه المبادرة هي أن لا باريس ولا القاهرة تملكان موافقة أميركية على أي مبادرة تختلف عن طرح التفاوض المباشر بإشراف أميركي. وهو ما يجعل الموقف من الحركة الفرنسية - المصرية شديد الحذر من قبل أركان الحكم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر دبلوماسية لـ"الجديد": ليست المرة الأولى التي يحاول فيها وسيط دولي القيام بوساطة لترتيب اتصال أو لقاء بين نتنياهو وعون إلا أن جواب الأخير كان رافضًا ذلك منذ أشهر
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 10:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد موقف القاهرة الرافض للاعتداءات الايرانية على قطر
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 10:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
اتصالات مصرية لوقف الحرب وعبد العاطي ينقل أجواء تشاؤمية وعون يجدّد التمسك بمبادرته
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 10:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار: موقف حزب الله الرافض لنزع السلاح يضعف موقف الدولة في مواجهة إسرائيل دبلوماسيا
lebanon 24
Lebanon24
05/05/2026 10:24:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-05-05
Lebanon24
03:08 | 2026-05-05
Lebanon24
03:04 | 2026-05-05
Lebanon24
03:00 | 2026-05-05
Lebanon24
03:00 | 2026-05-05
Lebanon24
02:45 | 2026-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24